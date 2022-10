¡Cuidado! WhatsApp suspenderá las cuentas que no cumplen con esta norma

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada de los últimos años en todo el mundo, envió un mensaje de alerta a aquellos usuarios que no utilicen la app original.

A través de su blog oficial, la aplicación advirtió que quienes utilicen las versiones WhatsApp Plus o GB WhatsApp se podrían quedar sin el servicio en cuestión de horas.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si es así, debes descargar la aplicación oficial”, explicó la compañía.

Cabe señalar que las versiones no oficiales de WhatsApp como WhatsApp Plus y GB WhatsApp son versiones modificadas de la aplicación y son desarrolladas por terceros, las cuales, de acuerdo con la compañía, violan las políticas de seguridad y las condiciones de servicio.

“ WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, manifestó en un comunicado la aplicación de mensajería.

¿Cómo cambiarse a la versión oficial?

Explicó la aplicación que lo primero que usted debe hacer es guardar una copia de seguridad de su historial de chats antes de transferir su cuenta a la versión oficial de WhatsApp .

“El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats. Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación, según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus or GB WhatsApp”, dice la empresa.

GB WhatsApp

Siga estos pasos para cambiarse a la versión original, según explicó WhatsApp:

-Esperar que la suspensión termine. Un cronometro le indicará cuánto tiempo le falta para el procedimiento.

-En GB WhatsApp diríjase a ‘Mas opciones’ > ‘Chats’ > ‘Copia de seguridad’.

-Vaya a los ajustes del teléfono y pulse ‘Almacenamiento’ > ‘Archivos’.

-Busque la carpeta de GB WhatsApp y selecciónela.

-En la parte superior derecha toque ‘Más’ > ‘Renombrar’ y cambie el nombre de la carpeta a “WhatsAp”.

-Descargue en PlayStore la aplicación oficial.

-Verifique su número de teléfono.

-Verá en su pantalla: “Se encontró una copia de seguridad”, toque en ‘Restaurar’ > ‘Sig’.

- WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

WhatsApp Plus

Después de hacer la copia de seguridad, usted deberá:

-Dirigirse a la versión oficial después de haberla instalado en su teléfono.

-Luego verifique su número de teléfono.

Si usted está usando una versión no oficial de WhatsApp y su cuenta está suspendida, puede consultar este artículo.