Empresa israelí lanzó GPS para lugares cerrados

comerciales, aparcamientos, hospitales o aeropuertos, gracias a un GPS para espacios cerrados.

La nueva aplicación, Inside, desarrollada por la empresa de base tecnológica Shopcloud, trata de revolucionar el mercado sorteando una de las barreras físicas más incómodas, los techos con los que tropiezan las brújulas habituales que dependen de los satélites.

Los usuarios despistados, con poca memoria fotográfica o simplemente mala orientación, podrán contar a partir de ahora con un equipo de navegación fiable en interiores, que sale el martes al mercado y ya puede ser utilizada en varios centros comerciales de Israel, estadios deportivos y algún hospital.

"Nos sucede a todos: has estado caminando en el centro comercial durante horas y de repente no tienes idea de dónde has aparcado", declaró Gil Devora, fundadora y presidente de Shopcloud al diario Haaretz.

La responsable pone otros ejemplos muy comunes: "Estás en un hospital y necesitas encontrar la habitación 117 de la maternidad, ¿dónde está eso?. O has quedado con alguien en una cafetería en el centro comercial".

Los ejemplos son incontables y la nueva aplicación, en la que se trabaja desde 2012 trata de dar con soluciones para todos ellos con la máxima fiabilidad.

"La compañía garantiza una precisión absoluta, y, aunque ahora estamos en período de prueba, será plenamente accesible a partir de mayo", refirió.

La compañía ha trabajado en cartografiar como lo hacen otras famosas tecnológicas especialistas en mapas, en diferentes edificios e instituciones, de los que se han creado bases de datos extensivos en imágenes.

La aplicación recopila las imágenes en tiempo real a través de la cámara y localiza dónde se encuentra el individuo, gracias a otros sensores del teléfono inteligente que permiten guiarlo con exactitud a su destino.

Con EFE.