Escalofriante app calcula probabilidades de que se caiga avión en el que viaja

La aplicación bajo el nombre Am I Going Down? está disponible para iOS y usa gran cantidad de datos para predecir desastres aéreos.

Para conocer las probabilidades de un desastre en las alturas debe introducir la aerolínea, el tipo de avión y los aeropuertos desde donde sale y al que llega.

La herramienta que cuesta un dólar basa sus predicción en datos recogidos por el Bureau of Aircraft Accidents Archives, el National Transportation Safety Board de Estados Unidos y la International Civil Aviation Organization.

Además, la app analiza distintas rutas de vuelo e indica las probabilidades que hay de que ocurra un accidente en base a cada una de ellas.