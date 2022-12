Exportaciones en tecnologías de la información crecieron un 37 %: Procolombia

Las exportaciones del sector de Tecnologías de la Información (TI) en Colombia alcanzaron 227 millones de dólares entre 2012 y 2015, informó hoy la agencia estatal Procolombia, que atribuyó este resultado a la campaña "Colombia Bring IT On".



Con esta campaña, que busca promover la industria de TI y contenidos digitales de Colombia, 200 empresas llegaron a otros países y crecieron un 37 % en 2015 las exportaciones del sector, detalló Procolombia, la agencia de promoción de las inversiones, el turismo, las exportaciones no tradicionales y la Marca País.



"El mundo está demandando producción de este sector y Colombia está en la capacidad de competir a nivel mundial por su talento e infraestructura tecnológica, así que la invitación es a que nos creamos el cuento y avancemos en la internacionalización", dijo el presidente de Procolombia, Felipe Jaramillo, en un comunicado.



Por su parte, el presidente de la junta directiva de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft), Ricardo Ortiz, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen "al sueño" de que el sector tecnológico aporte el 5 % del producto interno bruto del país en 2025.



"Estamos seguros que esta es una industria de calidad, con innovación y de talla mundial", concluyó Ortiz.



La campaña "Colombia Bring IT On" se lanzó en 2014 en Nueva York para contribuir al incremento de las ventas en el sector tecnológico entre 2014 y 2018.