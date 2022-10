¿Hablar por horas sin que le cueste un peso? Así funcionan las llamadas por IP

costar entre 100 y 300 pesos actuales, hoy, gracias a la telefonía IP, puede llegar a ser completamente gratis! Pero, ¿cómo se logra esto?

Voice Over Internet Protocol o VoIP significa “Voz sobre protocolo de Internet”, palabras más o menos, es la conversión de las tradicionales señales analógicas de la telefonía convencional a datos digitales que son transmitidos desde y hacia una dirección IP determinada.

Al usar las redes de datos de Internet, que son permanentes, continúas y que con el uso de grandes cantidades de datos no afecta ni incrementa costos, la VoIP está desplazando rápidamente a la telefonía convencional. Es más, aunque usted no la haya contratado específicamente, sus llamadas actuales pueden ser VoIP, ya que los operadores prefieren enrutarlas a Internet y no usar redes que generen costos, la ganancia se maximiza.

Casi que la única desventaja de la VoIP frente a la telefonía convencional es que si hay un corte de luz o falla en la transmisión de datos, las llamadas no serán posibles. En la telefonía por cable de cobre estas circunstancias no son posibles.

¿Cómo funciona?

El teléfono o el software está conectado a internet con una IP específica, el usuario levanta el teléfono enviando una señal a un convertidor analógico-digital llamado ATA (analog telephone adaptor), este crea un tono para que se pueda marcar un número telefónico. Los ISP reciben los datos, contrastan que sea un número válido y lo convierte en otra dirección IP; en ese momento, ambos dispositivos intercambian los datos que fueron convertidos desde voces.