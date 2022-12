Identifique si su hijo es contactado por extraños a través de redes sociales

Mauricio Jaramillo, periodista y especialista en tecnología aplicada a las redes sociales, explicó qué se debe hacer como padres para evitar que esos casos que repitan. ( Lea también: Natalia fue contactada en Facebook por hombre que siempre hablaba de muerte: tía ).

“No es nada nuevo lo que está pasando, lo que pasa es que ahora más personas tienen acceso a Internet, el 60% de los colombianos ya está en Internet y es un problema de preocupación para todos”, manifestó.

Agregó que se ha avanzado “muchísimo” en cuanto al monitoreo de padres a hijos que tienen acceso a la red, sin embargo falta llegar a muchas instancias como los colegios. “Aún no tienen materias de cómo analizar la información y contactos que reciben en redes sociales. Todavía tienen el preconcepto de que los niños nacen con el chip puesto y no necesitan ser educados; no necesitan instrucción en lo técnico pero sí en valores”.

Comportamientos para identificar si su hijo es contactado por extraños

1 Aunque no es fácil, los sicólogos recomiendan fijarse en los cambios comportamentales. “Que duerman menos de lo normal, que estén con un estado de ánimo diferente, entre otros”.

2 El tiempo que se permite para conectarse a Internet.

3 Educen y acompañen a sus hijos, las herramientas de protección no son suficiente.