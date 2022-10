Interceptar una comunicación que va encriptada es imposible: especialista

La abogada Carolina Botero de la Fundación Carisma habló sobre la propuesta del fiscal general Néstor Humberto Martínez de pedir a las aplicaciones de mensajería instantánea permitir el acceso a los chats y mensajes de los usuarios.



Para la especialista, lo expuesto por Martínez es desconocer la tecnología, pues según indicó, las aplicaciones han creado canales ocultos que sin la autorización de los usuarios.



“El problema es no entender la tecnología porque interceptar una comunicación que va encriptada es imposible (…) Mediante la matemática se ha diseñado que el mensaje va por un canal oculto que no permite ver lo que el mensaje lleva, si se intercepta se va a ver una serie de letras y símbolos que no se pueden interpretar”, indicó Botero.



Así mismo, señaló que uno de los principales problemas es que no se podría permitir el acceso a una sola conversación, pues como están diseñadas las aplicaciones, o se permite el acceso a todas las comunicaciones o se niega, no se podría permitir el acceso determinados chats en particular.



“En los mensajes que le estoy enviando a usted, usted tiene una llave y la otra persona tiene la otra, necesitamos las dos, y esas llaves nos las tiene Whatsapp (…) El cifrado no es nada nuevo, es algo muy antiguo, pero en la vida moderna los que más utilizan los cifrados son los bancos, sin eso no podríamos realizar transacciones seguras”, agregó.



Sin embargo, Botero aclaró que al sincronizar Whatsapp con su computador se podría permitir el espionaje. La especialista señaló que, si su PC o su celular están infectados con un software malicioso de espionaje, los mensajes sí podrían ser rastreados, pero no por estar en la aplicación sino porque ya fueron descargados a su computador.



