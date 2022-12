La app de Youtube podría tener modo noche

Un análisis de la APK de Android reveló que la aplicación móvil de Youtube podría tener modo noche, una incorporación que muchos desarrolladores hoy en día tienen en sus páginas web y aplicaciones, como es el caso del mismo Youtube pero en su versión web.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Cómo escuchar música en YouTube y utilizar el celular al mismo tiempo?

Por esta razón, supuestamente la plataforma de videos quiere implementar el modo noche o el “Dark Watch” que significa vista oscura también en su versión móvil, esto gracias a un estudio exhaustivo de la APK de la app de Youtube según lo detalló el blog Gsmadroid.

Publicidad

La función todavía no ha sido desarrollada del todo y YouTube no ha hecho un anuncio oficial por lo que aún no hay garantías de que realmente se vaya a lanzar esta nueva característica.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.