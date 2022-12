Medios latinoamericanos premiados en Bogotá por su innovación en proyectos digitales

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) dio a conocer los ganadores de la cuarta edición de sus Premios LATAM Digital Media, en los que participaron empresas de la industria que buscan el reconocimiento de sus mejores proyectos digitales.

Publicidad

La entrega, organizada con el apoyo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) , Caracol Next, Caracol Televisión, Blu Radio y Grupo Semana, se llevó a cabo en el marco de la conferencia Digital Media Latam 2018, que se desarrolló en Bogotá los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Publicidad

Marcelo Liberini – Vicepresidente digital Caracol Televisión en su charla en Digital Media Latam 2018 – Foto: BLU Radio.

Publicidad

115 proyectos de 64 empresas y 15 países se presentaron a lo que fue una de las ediciones más competitivas e internacionales desde el inicio de la competencia en 2015.

Los proyectos fueron evaluados por el jurado más diverso y numeroso desde 2015. Con seis premios, las empresas brasileñas fueron las más galardonadas y los medios puros digitales se distinguieron en esta ocasión habiéndose llevado siete premios.

Publicidad

Los ganadores fueron:

Publicidad

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Noticias: Nexo Jornal, Brasil

Después de tres años de dominio por parte de empresas argentinas, el puro digital Nexo Jornal se transforma en el primer medio digital y brasileño en obtener esta categoría.

Publicidad

Mejor Sitio o Servicio Móvil de Estilo, Entretenimiento y/o Deportes: Do Outro Lado, UOL Esporte / UOL, Brasil

Publicidad

Otra categoría tradicionalmente dominada en las tres primeras ediciones por empresas de Argentina pasa a un medio digital brasileño, con un trabajo excepcional sobre la discriminación hacia los homosexuales en Rusia en marco de la Copa del Mundo.

Mejor Uso de Video Online (incluyendo RV): AJ+ Español, México

Publicidad

Después de dos años de ganadores colombianos, el video pasa a manos mexicanas, con la audaz e innovadora producción de video de AJ+ en Español en redes sociales.

Publicidad

Mejor Visualización de Datos: La Guerra de Brasil, O Globo, Brasil y Venezuela a la fuga, El Tiempo / Efecto Cocuyo, Colombia / Venezuela

Un empate entre dos maravillosos proyectos visuales que cubren dos realidades latinoamericanas de actualidad – la violencia en Brasil y la emigración de venezolanos a países de la región.

Publicidad

Mejor Start-Up Digital de Noticias: JOTA, Brasil

Publicidad

Prueba de que las publicaciones de nicho están floreciendo en Brasil, el sitio especializado en noticias del mundo judicial en Brasil se llevó la primera edición de esta categoría, por su solidez editorial y de su modelo de negocio.

Mejor Proyecto de Fidelización en Redes Sociales: Textão, Correio*, Brasil

Publicidad

Después de tres años seguidos entre los finalistas, Correio* de Rede Bahia muestra que es uno de los medios regionales más innovadores del continente y es el primer medio brasileño en llevarse esta categoría.

Publicidad

Mejor Proyecto de Branded Content: UNO: Branded Content, Grupo América, Argentina

Habiendo arrasado en la edición 2017 con tres premios, Grupo América se mantiene vigente con la innovadora propuesta millenial y mobile-first que es UNO, está vez en su vertiente comercial.

Publicidad

Mejor estrategia de Ingresos por Lector: Primer Modelo de Suscripción Digital en Argentina: Data, UX y Estrategias de Monetización, Clarín, Argentina.

Publicidad

Con alrededor de 150.000 suscriptores y la mitad de ellos puros digitales, el muro de pago de Clarín, que tiene menos de dos años de existencia, ha dado muy buenos resultados para la empresa y se ha transformado en una de las referencias regionales en el tema.

Mejor Campaña de Marketing Digital: Pelas Ruas app, Grupo RBS, Brasil

Publicidad

Siempre presente entre ganadores o finalistas, este año el Grupo RBS se destacó por esta campaña marketing digital y reforzó su posición entre los grupos regionales más vanguardias de la región.

Publicidad

Mejor Proyecto de Fidelización de Audiencias Jóvenes: Verificado 2018, AJ+ Español / Animal Político / Pop Up Newsroom, México

Uno de los proyectos más galardonados del año a nivel internacional y con más impacto, Verificado 2018 se lleva esta categoría. Un proyecto ejemplar de colaboración entre medios y una iniciativa extremadamente útil e innovador en tiempos de desinformación.

Publicidad

Premio del Jurado al Mejor Proyecto de Periodismo Digital: María, un nombre que no vamos a olvidar, GFR Media, Puerto Rico

Publicidad

Después de tres años de ausencia, GFR Media regresa con fuerza y se lleva el Premio del Jurado con un impresionante proyecto periodístico enfocado en uno de los desastres naturales más devastadores de su historia.

Publicidad

Todos los ganadores de ganadores de los premios – Foto BLU Radio

Publicidad

Sobre Digital Media LATAM 2018

Tres días de networking, aprendizaje y sesiones a cargo de ponentes internacionales de The Washingtong Post, The Globe and Mail, The New York Times, BBC, entre otros. Más de 350 participantes registrados, 100 ellos de AMI.

Publicidad