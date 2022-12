Netflix anuncia la cuarta temporada de House of Cards para 2016

en 2016, según anunció a través de la cuenta de Twitter del programa.

La producción de los nuevos episodios comenzará en verano en EE.UU., según Variety, si bien Netflix no ha dado detalles oficialmente sobre los pormenores de la próxima temporada.

"Tendré un legado", se puede leer en el mensaje publicado por @HouseofCards en Twitter seguido por una imagen en la que se informa del regreso de la serie el año que viene.

"House of Cards" se centra en las luchas de poder en Washington personificadas en las figuras de Frank Underwood, un ambicioso político que llega a la presidencia de EE.UU. sin pasar por las urnas, personaje que encarna Kevin Spacey, y su esposa Claire, Robin Wright, ambos ganadores de Globos de Oro por sus interpretaciones en esa serie.

Se trata de la producción propia de Netflix de mayor éxito hasta la fecha, por delante de "Orange is the New Black", y está basada en la miniserie del mismo nombre de la BBC. EFE