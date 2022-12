en el cuarto operador móvil de Colombia en ofrecer la tecnología 4G.

Saúl Kattan Cohen, presidente de ETB, aseguró en La Nube que no es necesario tener un teléfono de alta gama para acceder al servicio 4G. “Tenemos teléfonos 4G de relativamente baja gama. No vale la pena invertir un montón de plata en un teléfono que ya no sea 4G”.

“Es un mito. Hay teléfonos desde 250 mil pesos, que financiados a 24 meses, se vuelve insignificante”, agregó.

También manifestó habrá planes prepago, pospago, corporativos por minutos yb cobros por segundos; bolsas con minutos y especialmente con datos, que es la apuesta de esta tecnología llamada LTE o 4G.