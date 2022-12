¡No nos defienda tanto! Desatinado comentario de Kelly Osbourne sobre latinos

La cantante y actriz británica Kelly Osbourne saltó hoy a los titulares de EE.UU por unos comentarios sobre los inmigrantes latinos que hizo como reacción a la propuesta migratoria del precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump, en un programa de televisión.

Publicidad

"Si expulsas a todos los latinos de Estados Unidos, ¿entonces quién fregará tus baños, Donald Trump?", fue el comentario de Osbourne en el popular espacio The View, de la cadena ABC, que de inmediato provocó reacciones de sus colegas y del público en las redes sociales.

Las copresentadoras del programa hablaban sobre comentarios hechos por el magnate sobre los inmigrantes como parte de su campaña como aspirante a la candidatura republicana a la presidencia de EE.UU.

Publicidad

La copresentadora de The View, la actriz Rosie Pérez, de origen puertorriqueño, le recordó de inmediato a Osbourne que los latinos no son los únicos que lavan baños y al darse cuenta de su error, una nerviosa Osbourne trató de explicarse.

Publicidad

Más tarde, Osbourne pidió disculpas a través de las redes sociales, admitiendo haber hecho una "pobre elección de palabras".

La hija del cantante Ozzy Osbourne, muy conocida por sus apariciones en televisión, insistió en que no es racista.

Publicidad

"No quiero dar excusas, aunque fui interrumpida a mitad de la oración por Rosie, no pude terminar mi punto y no voy a responsabilizarla por ello", dijo.

Publicidad

"Debí saber más al estar en 'The View' en vivo. Aprendí una gran lección. Es mi esperanza que esta situación abra la comunicación sobre la inmigración y la comunidad latina. Por cierto... yo lavo mis malditos baños", agregó Osbourne.

EFE