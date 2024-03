Nueva York abre "museo inmersivo y sensorial"

"

Una hora de "experiencia suprema", garantiza Cayre. El Mercer Labs aparecerá en Instagram o TikTok, como ocurre con muchos lugares abiertos en Manhattan en los últimos años, con vistas panorámicas desde el "Summit One" de la Torre Vanderbilt con vidrios y espejos, o desde el observatorio y la terraza al aire libre de los rascacielos One World Trade Center y The Edge.

Blu Radio