¡Para derretirse! IronMan regala a niño discapacitado uno de sus brazos biónicos

El actor Robert Downey Jr., quien interpreta al superhéroe Iron Man, hizo parte de la campaña denominada Collective Projec, que dona brazos biónicos en 3D de bajo costo a niños discapacitados alrededor de todo el mundo.

Honored to present a bionic #IronMan arm to Alex through @MSOneNote ’s #CollectiveProject . Check the bowtie. #dapper https://t.co/lhLG5g1RP8

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) March 12, 2015

La celebridad llegó hasta la casa de Alex, un niño de siete años, y lo sorprendió al regalarle una próstesis, pero con todas las características que tiene el traje de Iron Man.

