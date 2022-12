Project Tango: entender el mundo para mejorar la realidad del usuario

Con Project Tango, Google quiere dar a los dispositivos móviles un mecanismo para que entiendan las tres dimensiones del mundo físico real.

En palabras suyas: “The goal of Project Tango is to give mobile devices a human-scale understanding of space and motion”.

Para conseguir esta meta no sólo están desarrollando software si no también hardware, y para empezar han creado un prototipo de teléfono móvil que les permite realizar las capturas del mundo real y luego pasarlas al virtual con un terminal de cinco pulgadas con Android que incluye un par de coprocesadores especializados en visión computacional y varios sensores para diversas mediciones.

Desde el punto de vista técnico, Project Tango es un estudio que puede dar resultados extraordinarios. Tienen preparados 200 ‘packs’ para desarrolladores interesados, donde incluyen tanto el prototipo del teléfono como las API para gestionar todos los sensores y desarrollar las aplicaciones con sus resultados.