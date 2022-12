Ricky Martin arrasó en redes sociales tras su presentación en Viña del Mar

triunfal presentación con la que inauguró la primera jornada del Festival Internacional de Viña del Mar.

Publicidad

El boricua estuvo más de dos horas en el escenario de la Quinta Vergara, sede del Festival, donde interpretó primero sus canciones de su último trabajo musical para terminar repasando sus antiguos éxitos, con los que se abrió paso en el mundo.

Acompañado de un gran equipo de baile y excelentes músicos en los que destacaron los bronces y las cuerdas, el artista, que actualmente se encuentra radicado en Australia, interpretó en habla inglesa "Come with me", "She bang" y "Shake your bon non".

Publicidad

La estrella portorriqueña de 42 años siguió con sus grandes éxitos latinos, que sus admiradores corearon, como "María" "Amor de mi vida", "Te extraño", "Vuelve" y "Dime que me quieres", y terminó con tres temas que hicieron llorar de emoción a muchas de sus fanáticas allí presentes, "A medio vivir", "Tu recuerdo sigue aquí" y "Tal vez".

Publicidad

Martin tuvo palabras de agradecimiento y alabó al público chileno al señalar que venir a cantar a la Quinta Vergara "terminaba transformándose en una adicción para los artistas".

Posteriormente, hubo un espectáculo humorístico y le siguió una franja destinada a la competencia internacional, en la que se interpretaron canciones de México, Rumanía, Chile, Italia, Inglaterra y también con temas de Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y Chile. La jornada la cerró la banda chilena de rock Los Tres.

Publicidad

El jurado del certamen está formado por compositores, animadores de televisión y cantantes chilenos y extranjeros, entre ellos la española Paloma San Basilio, que lo preside.

Publicidad

La segunda jornada de esta fiesta musical será abierta por la italiana Laura Pausini, con más de 70 millones de discos vendidos.

La edición 55 del Festival Internacional de Viña del Mar, ciudad situada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, es transmitido a más de 20 países de Latinoamérica por la señal de Chilevisión, que hasta este año también tenía la responsabilidad de organizarlo.

Publicidad

Con EFE.