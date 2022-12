Seis tendencias y dispositivos que deja el Congreso Mundial de Móviles 2015

de Samsung a Apple, los debates sobre la regulación de internet, los 'relojes inteligentes' y el futuro del 5G.

Samsung vuelve a sus curvas. Para recuperar su liderazgo mundial en el mercado de smartphones, muy competido por Apple en 2014, Samsung contraatacó. El grupo surcoreano desveló dos grandes novedades en Barcelona, entre ellas un tabléfono, el S6 Galaxy Edge, rival directo del iPhone 6 Plus, con el que espera volver a la senda del éxito con su pantalla curvada por ambos lados y su sistema de recarga inalámbrica.

El 5g, una apuesta de presente. Aunque no llegará antes de 2020 y todavía no se definió de forma precisa, la futura norma 5G es epicentro de muchas discusiones y estrategias. El chino Huawei prevé por ejemplo invertir 600 millones de dólares en tres años en esta red, que deberá soportar el "Internet de las cosas" (el despliegue masivo de la interconexión digital de objetos cotidianos con internet). Europa, por su parte, trata de no quedarse atrás en la carrera.

Cascos de realidad virtual. El grupo taiwanés HTC desveló su casco de realidad virtual Vive, un nuevo competidor del Oculus Rift, filial de Facebook. Los nuevos modelos están vinculados a contenidos presentes en los smartphones, permitiendo jugar a juegos de realidad virtual o ver vídeos en 360 grados.

Lujosos 'relojes inteligentes'. Los 'relojes inteligentes' cada vez se parecen más a los relojes. Tras los primeros dispositivos rectangulares de aspecto digital, la tendencia ahora es hacia las esferas y las correas metálicas o de cuero que recuerdan más a las marcas de lujo. Es el caso del modelo Watch Urbane LTE del surcoreano LG o el Huawei Watch. Apple, el gran ausente de Barcelona, se mantiene fiel a sus diseños modernos para su futuro iWatch, esperado para abril.

La regulación de internet. La visita del fundador de Facebook Mark Zuckerberg a la ciudad catalana fue la ocasión de abrir el debat sobre la posible emergencia de un internet a dos velocidades --de pago y muy rápido o gratuito y de velocidad regular-- si los proveedores estuvieran autorizados a modular la banda ancha. El presidente del regulador estadounidense de las telecomunicaciones (FCC), Tom Wheeler, defendió por su parte mantener una neutralidad en la red, asegurando que no tendría consecuencias para las empresas del sector.

Todo tipo de objetos conectados. Conectarse a internet ya no es algo restringido a ordenadores, teléfonos o televisores. Johnnie Walker presentó una botella de whisky que ofrece contenidos suplementarios, como recetas de combinados, escaneando un chip. La sociedad californiana Bluesmart fabricó una 'maleta inteligente' que promete reducir el estrés de los viajeros. Ella misma calcula su peso y puede seguirse permanentemente con una aplicación. El futuro Internet de las cosas llega al presente.