“Si no hubiera hackers no habría Internet”: Jaime Andrés Restrepo

acerca de la ciberseguridad en nuestro país.

Para el especialista, Colombia no está tan mal parada en el tema de defensa si se le compara con otros países de la región.

“En realidad frente a Latinoamérica, Colombia está más adelante que muchos países. El problema es que los referentes son los países europeos que son los que eventualmente podrían atacarnos, si es que no nos han atacado ya y no nos hemos dado cuenta”, comentó.

Ante la pregunta de si en Colombia hay el suficiente talento para enfrentar los nuevos retos que hay en el tema de seguridad informática, Restrepo comentó que “en este momento tenemos muy buenos profesionales, el tema es que se les da muy poco espacio para que se den a conocer. Son muy pocos los que están trabajando en pro de la seguridad del país”.

Finalmente Restrepo se refirió al tema de los hackers y de la estigmatización que existe por parte de los medios de comunicación con esta figura, que generalmente es relacionada con un delincuente.

“Nuesto principal reto es la concientización, los medios de comunicación le dan una imagen al hacker que no es, un hacker es un investigador. Si no hubiera hacker no habría internet. Un hacker es una persona que crea, no que destruye”, concluyó.