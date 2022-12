Yo Favor, la red social donde hacer favores paga

para agradecer los favores recibidos, estuvo en La Nube para explicar de qué se trata.

Publicidad

“Yofavor.com es una red social de favores, donde gente que tiene ganas de ayudar y no sabe cómo y no sabe a quién o no tiene tiempo, se encuentra con una herramienta ágil, dinámica y moderna para que ofrezca sus favores a quienes los necesiten”, explicó.

Aclaró que los favores tienen que ser de bienes y servicios pues “a una persona le puede ir bien algo que la otra persona ya no utilice”.

Publicidad

Agregó que Yo Favor está diseñado para mayores de 18 años por que se sobre entiende que una persona mayor ya tiene bienes y servicios, aunque dijo que se aceptan a menores con autorización de los padres.

Publicidad

Aseguró que una vez el usuario se registra y crea su cuenta empieza a participar de la comunidad de favores, recibe unas manos como incentivo y cada vez que haga un favor o invita a alguien a sumarse seguirá recibiendo manos.

Manifestó que Yo Favor nació en Argentina y ya hace presencia en Colombia, México, Uruguay, y muy prontamente estará en Chile, "la idea es abarcar Latinoamérica y España".

Publicidad

Hasta el momento se cuenta con más de 30 mil seguidores en el fan page y unos 10 mil usuarios en el sitio, de los cuales unos 450 han recibido favores.

Publicidad