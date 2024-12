Será el presidente quien decida: vicecanciller Rojas sobre asistencia a posesión de Maduro

Un grupo de congresistas firmó una carta solicitando al presidente Gustavo Petro que no asista a la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien asume la presidencia nuevamente en medio de acusaciones de fraude en las elecciones recientes en Venezuela.

Ahora, muchos sectores se preguntan si el mandatario acudirá o no a esa posesión, pese a las críticas y el rechazo abierto de varios gobiernos del mundo que no reconocen los resultados de dicha elección.

El vicecanciller de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, y quien se encuentra en Brasil, se pronunció al respecto. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga dijo que la política de Colombia hacia su vecino venezolano se basa en el respeto a la soberanía y autodeterminación, alineándose con principios constitucionales del país.

"Colombia tiene una política trazada frente a Venezuela que se basa en la política de buena vecindad, que debemos mantener con todos los países vecinos. Una política que nos enseñó, en su momento, el presidente Virgilio Barco Vargas y que consiste en que, independientemente de las razones políticas o ideológicas que animan a los países del vecindario, Colombia debe mantener buenas relaciones con todos los países", insistió.

Rojas también aclaró que Colombia no ha reconocido los resultados de las elecciones por la falta de claridad en los procesos electorales. Sin embargo, a pesar de estas reservas, enfatizó que no se romperán relaciones diplomáticas, acentuando la necesidad de mantener un canal de comunicación para abordar las complejidades de la crisis en Venezuela.

“En el caso específico de Venezuela, lo que estamos planteando es, primero, respeto por la soberanía y la autodeterminación, que es un principio de nuestra Constitución. Segundo, rechazar todo tipo de bloqueos y sanciones que no han contribuido a resolver la crisis de Venezuela y ha agravado la situación humanitaria de ese país. Tres, nosotros hemos dicho que no tenemos plena claridad para reconocer los resultados electorales del 28 de julio y, al parecer, esa va a ser el hecho real en el que estamos, que no hay un reconocimiento de esos resultados de uno u otro de los dos candidatos enfrentados", recalcó.

Nosotros no vamos a romper relaciones con Venezuela porque consideramos que esto es una medida que rompe la política de buena vecindad. Independientemente de los hechos internos de cada país, tenemos que mantener las relaciones como lo estamos haciendo con otros países de la región añadió.

A la pregunta sobre la posible asistencia del presidente Petro o alguien del Gobierno a la investidura de Maduro, el vicecanciller indicó que esa decisión será tomada por el presidente en consulta con el canciller Luis Gilberto Murillo.

"La política exterior de Colombia la decide el jefe de Estado, el presidente y el canciller, en este caso el presidente Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo y, será el presidente el que tome una decisión de aquí al 10 de enero y la conoceremos en su momento, que es la respuesta que va a dar la Cancillería a la petición del Gobierno de Venezuela", aseveró.

Por su parte, el Gobierno colombiano ha manifestado su disposición a contribuir a un diálogo político que promueva una paz interna en Venezuela. Rojas subrayó que la estabilidad política del vecino país está estrechamente ligada con la paz en Colombia, dado el impacto de la migración en ambos países.

La conversación también se dirigió hacia la creciente preocupación sobre la seguridad en la frontera y la presencia de grupos criminales, donde Rojas afirmó que se requiere de una cooperación binacional para atacar el crimen transnacional.