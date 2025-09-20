MinTic y Fontur pondrán a viajar por todo el país a colombianos que cumplan estos requisitos

Viajar por Colombia y contar sus historias será la misión de 14 personas que resulten seleccionadas en la convocatoria que acaba de abrir el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con Fontur. Se trata de la segunda temporada del docurreality “Colombiar, 4 generaciones”, un formato que busca mostrar lo mejor del turismo nacional a través de la mirada de sus propios habitantes.

La primera edición fue un éxito: ganó el premio a Mejor Reality en los India Catalina y también fue reconocida como Mejor Multiplataforma en los TV Awards de Nueva York. Estos galardones motivaron la apuesta por una segunda temporada, ahora con más participantes, un formato renovado y nuevos retos para quienes se conviertan en los próximos “colombiajeros mayores”.



Una convocatoria abierta para todas las generaciones

La convocatoria estará disponible del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en la página web www.colombiar.com.co. Quienes deseen postularse deberán llenar un formulario y enviar un video de un minuto explicando por qué deberían hacer parte de esta experiencia.

La novedad es que, a diferencia de la primera temporada, ya no solo se podrán postular jóvenes entre 18 y 28 años. En esta ocasión, el rango se amplió hasta los 60 años, lo que permitirá que diferentes generaciones participen y den mayor diversidad a las historias.



En total, serán seleccionados 14 participantes que recorrerán el país en parejas, explorando siete tipologías turísticas: bienestar, gastronomía, naturaleza, aventura, patrimonio inmaterial, patrimonio material y experiencia país. De esta forma, se busca mostrar que Colombia es mucho más que destinos tradicionales, y que cada región tiene un valor único por descubrir.



Una experiencia transmedia con todo lo de 'ley'

El MinTIC explicó que Colombiar no se limita a la pantalla chica, sino que se trata de un proyecto transmedia, diseñado para conectar a las audiencias con la riqueza cultural, natural y humana de Colombia desde múltiples plataformas. La apuesta es fortalecer el turismo nacional y motivar a más ciudadanos a recorrer el país, bajo el concepto de “País de la Belleza”.

Con esta segunda edición, el programa duplica el número de participantes frente a la anterior y abre la posibilidad de que personas de distintas edades se conviertan en embajadores del turismo colombiano. Una experiencia que no solo promete viajes inolvidables, sino también la oportunidad de narrar el país desde la voz de sus propios protagonistas.

Descubre la inigualable belleza natural de Caño Canoas. Un paraíso escondido en el corazón de Colombia, ideal para los amantes de la aventura y la tranquilidad. Imagen creada con Image FX.

