Revisa qué hay en la nevera desde tu televisor ¡sin levantarte de la cama!

Ya no es necesario ir hasta la cocina para ver qué hay en la nevera.

Con SmartThings y Samsung account ya es posible ver lo que hay en el interior de la nevera Family Hub desde la comodidad de tu cama, tu sala o cualquier lugar de la casa. No perder el tiempo yendo a buscar algo que tal vez no hay, ya no será un problema.

Para buscar algo en la nevera, pero no hacerlo antes de tener la certeza de que sí hay, con SmartThings ahora es más fácil revisar toda la comida que hay en la FamilyHub, sin necesidad de salir de la comodidad de la cama.

Si estás viendo una serie y quien esté haciendo el mercado necesita con urgencia saber qué hace falta en la nevera, podrás decírselo usando solamente tu televisión siguiendo estos sencillos pasos.

Con Samsung tienes la posibilidad de conectar tus dispositivos y hacer tu vida más fácil, ahora puedes vivir la mejor experiencia en conectividad.

