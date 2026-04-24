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Nairo Quintana, líder Vuelta a Asturias: 24 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 24 de abril de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de abril de 2026:

  • Nairo Quintana le dio una alegría al país al ganar la segunda etapa de la edición 68 de la Vuelta a Asturias.
  • Santa Fe y Millonarios se impusieron ante Pasto y Tolima, respectivamente, por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
  • Mostaza Merlo se refirió al rendimiento del colombiano Kevin Castaño en River Plate.

  • Teo Gutiérrez se pronunció sobre el rol de la Selección Colombia en el Mundial y la mentalidad del futbolista colombiano.

    Escuche el programa completo aquí:

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