Nairo Quintana, líder Vuelta a Asturias: 24 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 24 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de abril de 2026:
- Nairo Quintana le dio una alegría al país al ganar la segunda etapa de la edición 68 de la Vuelta a Asturias.
- Santa Fe y Millonarios se impusieron ante Pasto y Tolima, respectivamente, por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
- Mostaza Merlo se refirió al rendimiento del colombiano Kevin Castaño en River Plate.
Teo Gutiérrez se pronunció sobre el rol de la Selección Colombia en el Mundial y la mentalidad del futbolista colombiano.
Escuche el programa completo aquí: