La Ola Blu reunirá a miles de colombianos rumbo al Mundial 2026: así pueden participar

Presentamos La Ola Blu, una iniciativa que busca reunir a miles de colombianos alrededor de una de las tradiciones más representativas del fútbol: la ola que recorre las tribunas y conecta a los aficionados durante los grandes partidos.

La clasificación de Colombia al Mundial ya despierta expectativa entre los seguidores de la selección, y desde Blu Radio decidimos llevar esa energía más allá de las canchas. La iniciativa consiste en convertir a la audiencia en protagonista de una campaña colectiva que crecerá con la participación de personas de distintas regiones del país.

La propuesta es sencilla:

Invitamos a nuestros oyentes, usuarios y seguidores a grabar un video levantando la ola y compartirla. Cada pieza audiovisual enviada se integrará a una secuencia que dará forma a La Ola Blu, una construcción colectiva que busca expandirse a medida que más colombianos se sumen.



Para participar, solo debes ingresar a www.bluradio.com/laolablu y seguir las instrucciones publicadas en la plataforma. Allí, cada usuario podrá cargar su video y convertirse en parte de esta iniciativa que hemos creado para acompañar el ambiente previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde Blu Radio queremos que esta experiencia trascienda los formatos tradicionales. Por ello, los contenidos que conformen La Ola Blu tendrán presencia en diferentes canales de comunicación. La campaña saldrá de nuestras cabinas para proyectarse en televisión, YouTube, DITU y nuestras redes sociales, permitiendo que cada nueva participación amplíe el alcance de la propuesta.

Uno de los elementos más importantes de esta iniciativa es que su crecimiento dependerá directamente de la audiencia. Cada video compartido contribuirá a fortalecer la cadena y permitirá que la ola continúe expandiéndose. La idea es que el proyecto evolucione de manera constante gracias al el entusiasmo de quienes decidan formar parte de él.

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Además de esta campaña, continuaremos ofreciendo información, transmisiones y contenidos especiales relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de nuestras frecuencias en todo el territorio nacional y por medio de nuestras plataformas digitales. Los aficionados podrán seguir la actualidad del torneo mediante Bluradio.com, DITU, YouTube y nuestras redes sociales.