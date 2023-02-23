En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Cabezote motor Blu Radio Desktop.jpg
Blu Radio  / Motor

Motor

  • Carros en Bogotá.

    Gobierno de De La Espriella tendría seis prioridades para carros y motos: gremio hizo petición

  • Cascos compartidos en apps de transporte

    Estudio analizó cascos compartidos de apps: encontró hasta bacteria asociada con contaminación fecal

    Patinetas eléctricas

    Cambian las reglas para patinetas eléctricas en Colombia: las obligaciones que deberá cumplir

    Punto de carga para carro eléctrico en Colombia

    ¿Se puede viajar con carro eléctrico en Colombia sin parar a recargar?

Actor de 37 años murió en un trágico accidente mientras grababa un comercial.jpg
Mundo

Muere estrella de la televisión a los 37 años durante la grabación de un comercial con un Porsche

Cupra Formentor PHEV
Motor

Los nuevos carros de Renault, BYD, Cupra, y más que llegarán a Colombia en lo que queda de 2026

Tesla Model Y, carro más vendido en Colombia
Motor

El carro que sigue siendo el rey en ventas: dominó en julio y ya superó las 10.000 ventas en 2026

Piloto sufre aparatoso accidente al inicio del Super GT en Japón.jpg
Mundo

Piloto sufre aparatoso accidente en Super GT de Japón; su vehículo salió disparado por los aires

secretaría de movilidad Cundinamarca.jpg
Cundinamarca

Ojo: suspenderán trámites y comparendos en Cundinamarca durante cuatro días

Publicidad

Shorts

Estas son algunas experiencias desde el transporte público en la capital de Antioquia

Más videos

10 videos

maxresdefault (1).jpg Ahora
Motor
Estas son algunas experiencias desde el transporte público en la capital de Antioquia
Punto de Carga.JPG Ahora
Motor
¿Sabe cómo funciona un punto de carga para carros eléctricos en casa? Así se instala.
maxresdefault.jpg Ahora
Motor
Recomendaciones para elegir un carro eléctrico
¿Es obligatorio portar la licencia de conducción física? Ahora
Motor
¿Es obligatorio portar su licencia de conducción física? Esto dice la ley
Viajar por carretera en Colombia Ahora
Motor
¿Piensa en viajar por carretera? Tenga en cuenta estas cinco recomendaciones
Multa por tener extintor vencido Ahora
Motor
¿Ya conoce la multa que pagaría si no lleva el extintor en sus vehículos?
Foto panorama del Salón del Automóvil de Bogotá Ahora
Motor
#ElVelocímetro Los carros más baratos del Salón del Automóvil de Bogotá 2023
Un semáforo, una señal de tráfico y una señal de "Prohibido girar a la izquierda" se encuentran a lo largo de una calle principal de Bogotá, Colombia. Ahora
Motor
¿Se puede girar a la derecha cuando un semáforo está en rojo? Esto dice la ley en Colombia
Caja de cambios carro automático Volkswagen Ahora
Motor
Estos son tres hábitos que nunca debería hacer en un carro automático, ¿lo sabía?
Ajustar espejos de un carro Ahora
Motor
#ElVelocímetro ¿Impermeabilizar los espejos de un carro usando una papa? Aquí lo comprobamos

Publicidad

Destacados

taxis.jpg
Nación

Nuevo decreto para taxis en Colombia: cambian tarjetas de operación, trámites y planillas

Hombre enchufando su carro eléctrico para cargarlo en una electrolinera
Motor

Dueños de carros eléctricos pueden tener toda una mina de oro: ahorrarán dinero con desconocido uso

Carro eléctrico cargando en estación de carga
Motor

Los chinos crean cargador ultra rápido de 1.500 kW: cargaría un Tesla o un Kia en solo 3 minutos

Sanciones - multas - motocicletas
Motor

A partir de este lunes endurecen reglas para que conductores tengan beneficio clave en multas

Toyota
Motor

Toyota y Nissan suspenden producción de carros tras terremoto en Japón

MG 07
Motor

Lanzan carro eléctrico con equipamiento de lujo a precio de oferta: logró 21.000 pedidos en 20 horas

Publicidad

Autos y Motos
Autos y Motos

Autos y Motos - 700 programas
Autos y Motos

Licitación de proyecto vial fue declarada desierta: Autos y Motos, programa 1 de agosto de 2026

Autos y Motos - 700 programas
Autos y Motos

Jeep celebra 85 años en Colombia: Autos y Motos, programa 25 de julio de 2026

Autos y Motos - 700 programas
Autos y Motos

RAM fortalece su posicionamiento en el mercado: Autos y Motos, programa 18 de julio de 2026

Autos y Motos - 700 programas
Autos y Motos

Renault mantiene su liderazgo en el mercado automotor: Autos y Motos, programa 11 de julio de 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad