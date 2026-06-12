Por $60 millones y 100.000 ventas en 14 meses, este es el carro eléctrico que está salvando a Nissan

En medio de uno de los momentos más complejos para Nissan en los últimos años, un sedán eléctrico desarrollado para el mercado chino se convirtió en una de las principales fuentes de alivio para la compañía japonesa.

Se trata del Nissan N7, un modelo que, con un precio de 15.300 euros, lo que equivaldría a unos $60 millones en Colombia (aunque por supuesto subiría si alguna vez llegara al país), ha impulsado una ofensiva comercial que ya suma 100.000 ventas en apenas 14 meses.

El desempeño del vehículo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto que atravesó el fabricante. A finales de 2024, Nissan reportó una caída de hasta el 93,5% en sus beneficios, una situación que derivó en cambios de dirección dentro de la empresa, ajustes estratégicos y una revisión de su portafolio global.

En ese escenario, el éxito del N7 apareció como un resultado inesperado.



Nissan N7 Foto: Nissan

¿Por qué el Nissan N7 está salvándolos?

Aunque Nissan continuó renovando modelos conocidos como el Qashqai y presentó nuevas generaciones del Leaf, Micra y Juke en algunos mercados, el vehículo que terminó marcando la diferencia fue uno concebido específicamente para China.

El Nissan N7 fue anunciado a finales de 2023 y llegó a los concesionarios chinos durante la primavera de 2025.

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Su respuesta comercial fue inmediata.

Según los datos divulgados por la marca, el modelo alcanzó:



20.000 ventas en sus primeros 50 días.

50.000 unidades comercializadas antes de finalizar 2025.

100.000 ventas acumuladas en 14 meses dentro de la gama electrificada N.

El sedán se desarrolló en conjunto con Dongfeng, socio estratégico de Nissan en China.

Nissan N7 Foto: Nissan

¿Cuánto cuesta el Nissan N7?

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Uno de los factores que explica su acogida es el precio. El Nissan N7 se comercializa en China desde 119.900 yuanes, cifra equivalente a unos 15.300 euros o cerca de 60 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio.

El posicionamiento del modelo lo ubica por debajo del costo habitual de muchos eléctricos medianos disponibles actualmente en distintos mercados internacionales.

Sin embargo, ese valor corresponde exclusivamente al mercado chino y no implicaría necesariamente el mismo precio en caso de una futura expansión hacia otros países.

Nissan N7 Foto: Nissan

¿Qué características tiene el Nissan N7?

Además del precio, el modelo destaca por sus dimensiones y especificaciones técnicas.

El vehículo mide:



4,93 metros de largo.

1,89 metros de ancho.

1,49 metros de alto.

2,91 metros de distancia entre ejes.

Nissan ofrece el N7 en cinco configuraciones diferentes, que combinan dos opciones mecánicas de tracción delantera:



Motor de 160 kW (218 caballos de potencia).

Motor de 200 kW (270 caballos).

A esto se suman baterías LFP con distintas capacidades que permiten homologar autonomías de:



510 kilómetros.

525 kilómetros.

540 kilómetros.

625 kilómetros.

635 kilómetros.

Nissan N7 Foto: Nissan

¿Qué papel juega el N7 dentro de la estrategia de Nissan?

El buen desempeño comercial del sedán sirvió como punto de partida para ampliar la familia electrificada de la marca en China.

En diciembre de 2025, Nissan incorporó el N6, un híbrido enchufable desarrollado para reforzar la oferta de acceso.

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Posteriormente, en abril de este año, presentó el NX8, un SUV derivado de la misma arquitectura del N7 y disponible tanto en versión totalmente eléctrica, con hasta 650 kilómetros de autonomía, como en variante híbrida enchufable.

De acuerdo con la información difundida por Car News China, Nissan estudia la posibilidad de exportar esta gama electrificada a otros mercados. Entre las regiones mencionadas aparecen Japón, Europa e incluso Estados Unidos a partir de 2027.