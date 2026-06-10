Nissan alista más carros e-Power, híbridos enchufables y nuevos 4x4 para Colombia

Nissan Colombia ya tiene definida buena parte de la hoja de ruta que seguirá en el país durante los próximos años, ya que después de la renovación de sedanes con la llegada de los nuevos Versa y Sentra, Blu Radio confirmó que también prepara una ofensiva de producto que incluirá más modelos con tecnología e-Power, la introducción de híbridos enchufables y el regreso de vehículos 4x4 de enfoque más robusto.

Así lo confirmó Carlos Vargas, gerente de mercadeo de Nissan Colombia, quien adelantó a este medio que la compañía ampliará su portafolio electrificado entre 2026 y 2030, aunque manteniendo una estrategia de diversificación tecnológica adaptada a las condiciones del mercado colombiano.

Nissan ampliará su oferta e-Power en Colombia

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la expansión de la tecnología e-Power, que actualmente está representada en el país por la Nissan X-Trail.

"Te puedo adelantar que vamos a extender nuestro portafolio de e-Power. Vamos a tener, después de X-Trail, dos modelos más en los próximos meses, 2026 y primera parte del 2027. Qashqai y estamos negociando otra SUV e-Power", reveló Vargas.



De esta manera, el ejecutivo confirmó la llegada del esperado Qashqai e-Power al mercado colombiano y dejó abierta la puerta para una tercera SUV, que sospechamos podría ser la Kicks, con esta tecnología.

Nissan ha insistido en que e-Power representa una alternativa para quienes quieren una experiencia cercana a la conducción eléctrica sin depender de infraestructura de carga, ya que el motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas, mientras que el propulsor a gasolina funciona exclusivamente como generador de energía.

Nissan Kicks e-Power está presente en otros mercados desde hace unos años. Foto: AFP

Llegarán híbridos enchufables de Nissan

Además de reforzar su gama e-Power, Nissan confirmó que incorporará otra tecnología que hasta ahora no hace parte de su portafolio local: los híbridos enchufables.

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"Vamos a tener también vehículos híbridos enchufables, eso también, eso va a suceder", aseguró el directivo.

Aunque el directivo no entregó detalles sobre modelos específicos ni fechas exactas de lanzamiento, la marca sí busca ampliar su abanico de alternativas electrificadas para responder a distintos perfiles de consumidores.

Nissan prepara nuevos 4x4 para 2027

Los planes de la compañía no solo contemplan electrificación. También habrá espacio para vehículos más orientados a la aventura y al trabajo pesado.

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Nissan buscará reforzar un segmento en el que históricamente ha tenido presencia con modelos reconocidos por sus capacidades fuera del asfalto. "Para el año 2027 tendremos algunas opciones 4x4 de carros robustos, trocheros, de estas características", indicó Vargas.

La visión de largo plazo apunta a una mayor electrificación del portafolio nacional. Según el gerente de mercadeo, hacia 2030 la marca evaluará la incorporación de más vehículos completamente eléctricos.

"Para el 2030 sí hay unos proyectos de electrificación importantes, tanto en sedanes como utilitarios. La marca en el mundo tiene ese tipo de ofertas; lo que va a determinar es la conveniencia desde lo comercial para traerlos a nuestro país", explicó.

Esto significa que la disponibilidad de estos modelos dependerá de factores como la demanda, el comportamiento del mercado y la viabilidad comercial en Colombia.

Nissan prepara la llegada de camionetas robustas en algunos meses Foto: AFP

¿Podría volver el Nissan Leaf?

Consultado sobre la posibilidad de traer nuevamente el Leaf, considerado uno de los pioneros de la movilidad eléctrica a nivel global, Vargas explicó que no es una prioridad inmediata para la operación colombiana.

"El LEAF es un proyecto que por ahora no lo vemos", afirmó.

El ejecutivo detalló que pruebas realizadas anteriormente en Bogotá y São Paulo identificaron desafíos, lo que llevó a la marca a actuar con cautela antes de aprobar su comercialización.

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Asimismo, señaló que el segmento de eléctricos puros atraviesa una fuerte competencia basada en precios, razón por la que Nissan considera más conveniente apostar inicialmente por otras alternativas.

Con estos anuncios, Nissan deja claro que su estrategia en Colombia será mantener un portafolio diversificado, con espacio para motores a gasolina, tecnologías híbridas, propuestas e-Power y futuros vehículos eléctricos, sin depender de una única fórmula para afrontar la transformación del mercado automotor.

Nissan Leaf salió del mercado colombiano hace algunos años Foto: AFP