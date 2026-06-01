De la misma familia Mercedes: lanzan carro híbrido, con 1.810 km de autonomía por $100 millones

Smart, la marca que durante años fue reconocida por sus pequeños vehículos urbanos y que actualmente opera como una empresa conjunta entre Mercedes-Benz y Geely, presentó en China un nuevo modelo que marca un cambio importante dentro de su portafolio: el Smart #6 EHD.

Se trata de una berlina electrificada que llega al mercado chino con una autonomía combinada anunciada de hasta 1.810 kilómetros y un precio de lanzamiento desde los 28.000 dólares, lo que en pesos colombianos se traduce a unos 100 millones, aunque cabe aclarar que no está confimado para nuestro país.

El nuevo vehículo se convierte en el primer sedán desarrollado por la marca y amplía una gama que hasta ahora estaba compuesta principalmente por SUV como los Smart #1, #3 y #5. Según la compañía, este lanzamiento busca responder a la creciente demanda de vehículos electrificados con mayor alcance para recorridos largos.

Smart #6 Foto: Smart

¿Qué ofrece el nuevo Smart #6 EHD?

A diferencia de otros modelos recientes de Smart, que fueron concebidos exclusivamente como eléctricos, el nuevo #6 EHD apuesta por una configuración híbrida enchufable.



La marca explicó que el vehículo combina un motor turboalimentado de gasolina de 1,5 litros con un propulsor eléctrico de alto desempeño. El sistema utiliza una transmisión híbrida dedicada de tres velocidades y desarrolla una potencia conjunta de 320 kW, equivalentes a aproximadamente 429 caballos de fuerza.

Toda la energía es enviada al eje delantero, una configuración que estará presente en las diferentes versiones anunciadas para el mercado chino.

Uno de los principales argumentos del nuevo modelo es precisamente su capacidad para recorrer largas distancias.

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Según los datos divulgados por Smart, los compradores podrán elegir entre dos paquetes de baterías de litio-ferrofosfato (LFP). La primera opción ofrece una capacidad de 20 kWh y permite recorrer hasta 135 kilómetros en modo completamente eléctrico bajo el ciclo chino CLTC.

La segunda alternativa incorpora una batería de 41 kWh desarrollada por CATL, elevando la autonomía eléctrica hasta 285 kilómetros.

La marca aseguró que, combinando la batería de mayor capacidad con el depósito de combustible lleno, el vehículo puede alcanzar hasta 1.810 kilómetros de autonomía total según el ciclo de homologación utilizado en China.

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Además, los registros oficiales citados por la compañía indican consumos de gasolina entre 4,75 y 4,79 litros por cada 100 kilómetros cuando la batería se encuentra descargada.

Smart #6 Foto: Smart

¿Qué dimensiones tiene el nuevo sedán de Smart?

El Smart #6 EHD entra directamente al segmento de las berlinas medianas y grandes.

Sus medidas anunciadas son:



Longitud: 4,90 metros.

Anchura: 1,92 metros.

Altura: 1,50 metros.

Distancia entre ejes: 2,92 metros.

Las proporciones lo sitúan por encima de varios sedanes tradicionales de tamaño medio y le permiten ofrecer una cabina más espaciosa para los ocupantes. La compañía indicó que el peso del vehículo oscila entre 1.990 y 2.099 kilogramos, dependiendo de la batería y el nivel de equipamiento seleccionado.

Smart #6 Foto: Smart

¿Qué tecnología incorpora el nuevo Smart #6 EHD?

En materia de diseño, el modelo adopta una carrocería tipo liftback, caracterizada por una caída pronunciada del techo y un amplio portón trasero.

El equipamiento tecnológico incluye un sistema multimedia con doble pantalla digital y un sistema de sonido desarrollado por Sennheiser. Según Smart, este equipo incorpora una configuración de audio de 7.1.4 canales y una potencia máxima de 2.000 vatios.

El vehículo también puede equipar un alerón trasero activo, un elemento poco habitual dentro de la oferta tradicional de la marca.

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¿Cuánto cuesta y dónde estará disponible?

Smart confirmó que las primeras unidades comenzarán a llegar a los concesionarios chinos durante junio. El precio inicial fue fijado en 189.900 yuanes, cifra equivalente a unos 24.000 euros o cerca de 100 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Por ahora, la compañía no ha confirmado su comercialización en Europa ni en otros mercados internacionales como el colombiano, en el que ya se encuentra Smart con sus modelos #1, #3 y #5.

Smart #6 Foto: Smart