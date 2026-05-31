Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026: así votan la primera vuelta

Los colombianos acuden este domingo, 31 de mayo, a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una jornada en la que estaban habilitados para votar más de 41 millones de personas, y que definirá si el país mantendrá el rumbo político de los últimos cuatro años o dará un giro hacia la oposición.

La jornada electoral se desarrollará hasta las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento comienza el conteo de votos en las mesas instaladas en todo el territorio nacional.

Resultados de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia EN VIVO

La Registraduría Nacional comenzó el proceso de recepción y consolidación de los votos emitidos en todo el país. Siga el minuto a minuto de la entrega de los boletines oficiales con el porcentaje de mesas informadas y los resultados preliminares de cada candidato:

Esta nota se estará actualizando conforme salgan los boletines oficiales de la Registraduría.



¿Cuántos votos sacó Cepeda, Abelardo, Paloma y los demás candidatos?

Iván Cepeda:

Abelardo de la Espriella:

Paloma Valencia:

Sergio Fajardo:

Claudia López:

Santiago Botero:

Mauricio Lizcano:

Miguel Uribe Londoño:

Sondra Macollins:

Roy Barreras:

Carlos Caicedo:

Gustavo Matamoros:

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: Senado y Blu Radio

Una elección marcada por la continuidad o el cambio

La primera vuelta presidencial de 2026 ha estado marcada por un fuerte debate entre quienes respaldan la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y quienes consideran necesario un cambio de rumbo.

En ese escenario, uno de los candidatos con mayor protagonismo ha sido Iván Cepeda, senador y representante del sector político que respalda al actual Gobierno. Su campaña se centró en propuestas relacionadas con la reducción de la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la profundización de varias iniciativas impulsadas durante el actual mandato.

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Por otro lado, Abelardo de la Espriella construyó su candidatura alrededor de un discurso enfocado en el fortalecimiento de la seguridad, el combate a las organizaciones criminales y la reducción del tamaño del Estado.

Entre tanto, Paloma Valencia llegó a la contienda como una de las principales figuras de oposición al Gobierno de Petro y con el respaldo de sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales?

Las encuestas divulgadas durante la campaña coincidieron en que ningún candidato parecía tener los apoyos suficientes para superar el umbral requerido para ganar en primera vuelta.

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De acuerdo con la ley, para convertirse en presidente un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza ese resultado, los dos más votados avanzarán a una segunda vuelta presidencial.

En ese caso, el balotaje está previsto para el próximo 21 de junio de 2026.

Seguridad reforzada para la jornada electoral

El Gobierno nacional dispuso un amplio dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el país.

Más de 400.000 integrantes de la fuerza pública fueron desplegados con el objetivo de proteger los puestos de votación, custodiar el material electoral y responder ante cualquier alteración del orden público.

Las autoridades también mantienen vigilancia especial en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.