En el marco de la conmemoración de los 488 años de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó oficialmente el puente de la calle 153, una de las obras de infraestructura más esperadas por los habitantes del norte de la ciudad. Según la Administración Distrital, esta infraestructura permitirá reducir los trancones en el sector hasta en un 50 % y beneficiará a más de 848.000 personas de las localidades de Usaquén y Suba.Durante la inauguración, el mandatario destacó que el proyecto presentaba un importante retraso cuando inició su administración."El puente de la calle 153 debía haberse entregado seis meses antes de que llegáramos a la Alcaldía. Lo recibimos con un 11 % de avance. Hoy, después de llevar esta obra al 100 %, la entregamos en el cumpleaños de Bogotá a las más de 848.000 personas de Usaquén y Suba que durante años la estuvieron esperando. Seguimos poniendo al día las obras que Bogotá esperaba desde hace años", afirmó Galán.Así es el nuevo puente de la calle 153La nueva infraestructura tiene una longitud de 363 metros y un ancho de 20,45 metros. Cuenta con tres carriles para vehículos, un carril de incorporación y una ciclorruta de 450 metros, con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la conectividad entre el norte y el noroccidente de la capital.La obra estaba programada para ser entregada en 2023; sin embargo, sufrió retrasos que extendieron su ejecución por cerca de tres años. El Distrito señaló que la culminación del proyecto se logró durante la actual administración.Con esta entrega, la Alcaldía informó que ya son ocho de las 19 obras de valorización inconclusas recibidas en enero de 2024 las que han sido finalizadas. Además, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) completa 26 obras terminadas, destinadas a mejorar la movilidad y la conectividad de miles de ciudadanos en Bogotá.