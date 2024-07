Descubra las 5 piscinas donde puede nadar en Bogotá: muchas son gratis

Si bien Bogotá no cuenta con escenarios naturales para nadar como ríos, lagunas o mares, como sí ocurre en otras zonas del país, y el clima tampoco ayuda, eso no quiere decir que no existan lugares para darse un buen chapuzón.

Al ser una ciudad con una geografía predominantemente montañosa, no es común que la población en general tenga habilidades avanzadas en natación. Sin embargo, esto no significa que los bogotanos no sepan nadar o no puedan aprender.

En la capital hay muchas piscinas que cuentan con cubiertas especiales y hasta climatización donde se pueden tomar clases de natación y lo mejor es que muchas de estas son gratuitas.

Las piscinas públicas y privadas para nadar en Bogotá

Así que si le gusta nadar, hacer deporte en agua o simplemente quiere aprender a hacerlo, conozca estas 5 piscinas que puede visitar en cualquier momento:

Piscinas Compensar



Horario: Lunes a viernes, 09:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Cra. 69 #49a-2 a 49a-98.

Espacio abierto a la práctica libre de natación con precios económicos de entrada al público general. Ideal para mantenerse en forma o para disfrutar sin compromiso.

Precio: Categoría A: $6.300 · Categoría B: $7.600 · Categoría C: $10.600 · No afiliado: $20.600.

Cubo Colsubsidio



Horario: Lunes a viernes, 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Dirección: Av. Cra 30 #52-77, Teusaquillo.

Ofrece una variedad de actividades, incluyendo natación. Un lugar ideal para relajarse y disfrutar de una tarde en uno de los centros de recreación más grandes de la ciudad.

Precio: Categoría A $ 12.000 Categoría B $14.600 y Categoría C $25.700

Complejo Acuático Simón Bolívar



Ubicación: Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Descripción: Una de las instalaciones deportivas más grandes y completas de Bogotá. Cuenta con una piscina olímpica de 50 metros, una piscina para niños, una piscina de saltos, una piscina para entrenamiento y una piscina de agua caliente. Además, dispone de vestuarios, duchas, saunas y un gimnasio.

Escuela de natación para niños (no hay entrada libre)

Parque Recreativo Sauzalito



Uno de los parques más populares de Bogotá, con dos piscina.

Precio: La entrada al parque es gratuita. La piscina está abierta todos los días de la semana menos los lunes.

Piscina Parque El Tunal



Horario: Lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.; sábados, domingos y festivos, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Una de las piscinas públicas más grandes de Bogotá, con una piscina semiolímpica de 25 metros y una piscina de entrenamiento. El complejo también cuenta con un parque acuático para niños, canchas de tenis y fútbol, y zonas de picnic.

Entrada libre.

Cabe resaltar que para los parques distritales los interesados deben tener un carné de acceso.

Para solicitar este carné es indispensable presentar los siguientes documentos: