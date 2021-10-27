La Alcaldía de Bogotá presentó la Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, una estrategia que comenzará a operar en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia de la ciudad, con el propósito de facilitar la entrega de medicamentos, la autorización de procedimientos médicos, la asignación de citas y otros trámites que hoy dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud.La iniciativa, liderada por las secretarías de Seguridad y de Salud, busca que los usuarios obtengan soluciones administrativas antes de acudir a mecanismos judiciales como derechos de petición, acciones de tutela o incidentes de desacato.El secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, aseguró que la estrategia apunta a prevenir los conflictos antes de que lleguen a los despachos judiciales. Según explicó, el acceso a la justicia también implica que el Estado elimine las barreras que impiden el ejercicio efectivo de los derechos y ofrezca respuestas oportunas a los ciudadanos. La ruta atenderá casos relacionados con la no entrega o entrega incompleta de medicamentos, demoras en autorizaciones de procedimientos médicos, dificultades para acceder a citas de medicina general o especializada, ayudas diagnósticas, continuidad de tratamientos, así como problemas de afiliación, movilidad y portabilidad dentro del sistema de salud.Por su parte, el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, afirmó que la medida hace parte de la estrategia "Salud sin barreras" y del modelo MAS Bienestar. El funcionario señaló que el sistema de salud atraviesa una de las mayores crisis de su historia y destacó que el objetivo es intervenir antes de que las dificultades se conviertan en eventos que afecten a los pacientes.Las cifras del Distrito muestran la dimensión del problema. Durante 2025, las Casas de Justicia recibieron 6.199 requerimientos relacionados con salud, de los cuales 4.840 correspondieron a dificultades en la prestación de servicios, principalmente por medicamentos, autorizaciones, procedimientos, especialistas y citas médicas. Además, 1.874 casos requirieron acompañamiento jurídico para iniciar acciones legales.Así funcionará la atenciónCuando un ciudadano acuda a una Casa de Justicia o a una Unidad Móvil y su caso esté relacionado con servicios de salud, será remitido de inmediato a los agentes virtuales de la Secretaría Distrital de Salud, quienes asumirán la gestión del trámite.Si la solicitud corresponde a Capital Salud, la respuesta deberá entregarse en un plazo de tres a cinco días. Cuando involucre a otra EPS, el tiempo estimado será de hasta 15 días.La Secretaría de Seguridad realizará seguimiento periódico a los casos remitidos y, si no se obtiene una solución administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia evaluarán la presentación de derechos de petición, tutelas o desacatos para garantizar la protección del derecho a la salud.Con esta estrategia, el Distrito busca consolidar las Casas de Justicia como espacios de atención integral, donde los ciudadanos puedan resolver de manera ágil los obstáculos que enfrentan para acceder a los servicios de salud, reduciendo la necesidad de acudir a procesos judiciales para obtener atención médica.