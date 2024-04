"Él sí me decía, 'esta no se la paso'": hermana del hombre que asesinó a urólogo en Medellín

Un mal procedimiento médico habría sido la razón que motivó a John Ferney Cano para asesinar al reconocido urólogo Juan Guillermo Aristizábal en su consultorio de El Poblado. Un crimen que ha generado consternación no solo por sus circunstancias en las que hubo un incendio, sino por los nuevos detalles que recientemente se han conocido.

Nueve días después del dramático episodio, Marcela Cano, hermana de John Ferney decidió romper el silencio y contar la versión de los hechos a Blu Radio, pero esta vez del lado del victimario y el terror que vivía.

"Los que lo conocimos podemos dar fe de que nunca nos hubiera cruzado por la cabeza que fuera a hacer algo así. En algún momento, sí llegó a decir que: 'esta no se la paso', pero uno no pensaba que él con su forma de ser llegara a cometer algo así, no", relató.

Pero a la par de estas situaciones que reflejaba para sus más cercanos, se conoció un texto titulado ‘Memoria de un loco sensible’, de 369 páginas al parecer escrito por él y en el que ya habría planeado el crimen que cometería.

Publicidad

"Nosotros no sabíamos ni la mitad de lo que él estaba padeciendo, del dolor que él sentía, porque ya tiene uno que estar ya muy desesperado para hacer algo como lo que hizo", aseguró la hermana.



El extenso relato de John Ferney detalla que desde hacía nueve años venía sintiendo un dolor en la parte superior de su pene por lo que acudió desde hace tres al consultorio del urólogo Aristizábal, donde aseguró que este le practicó una cirugía que no necesitaba.

En el texto, Cano deja claro todo el tiempo la decepción que sintió con el proceder del especialista al punto de describirlo como “un monstruo, un animal que debe ser cazado, un demonio que debe ser ajusticiado sin piedad” y que debía encargarse personalmente de eso.

Publicidad

Aunque nunca sospecharon sobre el fatal desenlace de la situación porque no hubo pistas para ello, la familia del señalado victimario asegura que sí ocurrió un momento clave en septiembre del año pasado.

"La última vez fue donde el doctor lo que hizo fue reírse, dijo que no le importaba. Yo pienso que ese fue el detonante porque ya mi hermano no tenía plata", manifestó Cano.

A pesar de esto, compañeros de trabajo y amigos del urólogo asesinado han indicado que sí existían amenazas de muerte e incluso denuncias en Fiscalía por estos actos violentos.

El día de los hechos la secretaria que habitualmente lo acompañaba estaba en un tratamiento médico y tenía a alguien que la estaba reemplazando, desconocía el tema y Cano aprovechó para cumplir con los planes de su libro que finaliza con una carta del 29 de febrero dirigida a sus seis hermanos donde reconoce que atacaría al urólogo.