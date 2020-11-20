En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Antioquia

Antioquia

Principales y últimas noticias de Antioquia

Clan del Golfo.jpg
Antioquia

Autoridades investigan triple homicidio en zona rural de Abejorral, Antioquia

Hospitales en Colombia.jpg
Antioquia

Antioquia plantea siete retos al Gobierno de De La Espriella para enfrentar la crisis de la salud

Capturado jefe de finanzas del Clan del Golfo en Antioquia.jpg
Antioquia

Cayó jefe de finanzas del Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia: intentó sobornar al Ejército

Capturados por extorsiones durante conciertos en Medellín.jpg
Antioquia

Desmantelan red que extorsionaba comerciantes en Medellín: marcaba sus víctimas con manillas

Accidente interior Túnel de Oriente.
Antioquia

Ocho personas heridas, una de gravedad, deja accidente de tránsito en el Túnel de Oriente

Grúa quemada en vía Medellín-Costa
Antioquia

Hombres armados quemaron una grúa en la vía Medellín-Costa Caribe: hay dos heridos

GOBERNADOR DE ANTIOQUIA- ABELARDO DE LA ESPRIELLA- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.jpg
Antioquia

Sede alterna de Abelardo De La Espriella en Medellín no tendrá adecuaciones

Rescatados turistas en embalse de Guatapé.jpg
Antioquia

Rescataron a turistas en embalse de Guatapé tras quedar a la deriva por falta de combustible

Fomag
Antioquia

Se mantiene la suspensión de servicios a docentes del magisterio en 46 hospitales de Antioquia

Cria que murió en Puerto Nare
Antioquia

Murió cría de hipopótamo rescatada tras ser hallada por una familia en Puerto Nare, Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad