El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió este viernes 7 de agosto por última vez de la Casa de Nariño, en un acto con el que pone fin a su mandato de cuatro años, para ser sucedido por Abelardo De La Espriella, que se posesiona a las 3:00 de la tarde en Cali."Hasta siempre. Libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que ¡viva Colombia libre!", dijo Petro, vestido de blanco y de la mano de su hija menor, Antonella, en las escalinatas de la Casa de Nariño, antes de recibir un último homenaje militar en la Plaza de Armas.