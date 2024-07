Mi inocencia es irrefutable: Carlos Ramón González por señalamientos en caso UNGRD

El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, se pronunció sobre los señalamientos en su contra por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), asegurando que su "inocencia es irrefutable".

"Ante los recientes hechos relacionados con la UNGRD, me veo en la obligación de aclararle a la opinión pública que mi inocencia es irrefutable. Jamás he ordenado a alguien cometer delito alguno", escribió en un comunicado.

¿Qué tiene que ver el director del DNI en el escándalo de la UNGRD?

Cabe mencionar que entre los hechos relevantes que expuso la Fiscalía en la imputación a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, alias 'el pastuso', Gonzales fue mencionado como quien habría dado la orden de entregar contratos por 60.000 y 10.000 millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado y Andrés Calle, de la Cámara, respectivamente. Aunque este dinero no se entregó en su totalidad, si habrían sido desembolsados 3.000 millones para Name y 1.000 para Calle.

De acuerdo con el comunicado del DNI, González se pondrá a disposición para colaborar con la Fiscalía: "Mi historia de vida es una historia de compromiso con el cambio y la transformación del país hacia el progreso, la equidad y la justicia social. Ese ha sido y seguirá siendo mi principio y derrotero en los cargos que he ocupado en este Gobierno y en todas mis actuaciones", señala.

"A partir de hoy, me pondré en contacto con la Fiscalía General de la Nación; y con mi equipo de abogados estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre. Mi historia de vida es una historia de compromiso con el cambio y la transformación del país hacia el progreso, la equidad y la justicia social", concluye el documento.