Caso UNGRD: Sneyder Pinilla y Olmedo López piden garantías y protección a sus vidas

Cerca de seis horas duró la audiencia de imputación de cargos al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, el contratista que se ganó el millonario contrato de los carrotanques para suministrar agua en La Guajira que resultó en un gran entramado de corrupción.

A su salida de la sala de audiencias en Paloquemao el exsubdirector Sneyder Pinilla, aseguró que en la diligencia se comprobó que sí tenían pruebas, pero que sigue temiendo por su vida porque detrás de ella hay varias personas “muy poderosas”.

“Voy a hacer la reparación económica como le he dicho y voy a seguir colaborando con la justicia, y espero que me garanticen la vida, porque no es fácil el camino que estamos tomando, me voy a mantener firme para decir la verdad y nada más que la verdad”, aseguró Pinilla a su salida de Paloquemao.

El abogado José Luis Moreno, quien defiende al exdirector de Gestión del Riesgo Olmedo López, pide garantías para Olmedo y su familia, pues asegura que él ha hecho un trabajo de colaboración con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y que López seguirá presentando pruebas en medio de este proceso judicial.

Formalmente iniciaron las diligencias judiciales en medio de este entramado de corrupción que tiene a varios congresistas y altos funcionarios del Gobierno metidos en problemas.