Luego del éxito alcanzado con Tropicoqueta y de consolidar uno de los momentos más importantes de su carrera con hitos como su presentación en el festival Coachella, Karol G presentó oficialmente la noche de este 6 de agosto su nuevo proyecto discográfico, No me arrepiento de sentir, una producción en la que el color azul vuelve a convertirse en un elemento central de su propuesta artística y visual.El álbum está conformado por 14 canciones, las cuales construyen una narrativa que gira alrededor del desamor, la ausencia y el proceso de sanar después de una ruptura. A través de cada tema, la artista colombiana desarrolla un capítulo de una historia marcada por los recuerdos de una persona que ya no está, mientras la protagonista enfrenta el difícil camino de aprender a soltar aquello que parecía imposible dejar atrás.Un viaje emocional de principio a finLa nueva producción de Karol G apuesta por una narrativa conceptual en la que cada canción forma parte de un mismo relato. Desde la nostalgia inicial hasta la reconstrucción personal, el álbum explora distintas emociones derivadas de una relación que llegó a su fin, ofreciendo una propuesta más íntima y reflexiva sin perder la esencia que ha caracterizado a la cantante.La presencia del color azul, recurrente en la imagen del proyecto, refuerza el tono melancólico de la obra y acompaña la evolución emocional que atraviesa la historia a lo largo de las 14 composiciones.Colaboraciones de talla internacionalUno de los principales atractivos del álbum son las colaboraciones con artistas de reconocimiento mundial. La producción reúne a Drake, Bruno Mars, rusowsky y Judeline, quienes aportan diferentes estilos y matices musicales que enriquecen el resultado final.Estas participaciones fortalecen una propuesta que busca consolidarse como uno de los lanzamientos más importantes de Karol G en los últimos años, combinando sonidos internacionales con la identidad artística que ha llevado a la colombiana a posicionarse entre las figuras más influyentes de la música latina.