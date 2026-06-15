Él era Gaspi, el famoso influencer que murió en accidente de helicópteros en Brasil

La colisión de dos helicópteros ocurrida el domingo en Río de Janeiro, Brasil, dejó seis personas muertas y ha causado conmoción en Argentina y otros países de la región. Entre los pasajeros que figuraban en el plan de vuelo de una de las aeronaves se encontraban el influencer Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi; el productor audiovisual Lucas Vignale; y el músico estadounidense Oliver Tree.

¿Quién era Gaspi?

Gaspar Prim Díaz, más conocido en redes sociales como Gaspi, era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. Con apenas 23 años, logró construir una amplia audiencia gracias a sus videos de humor, entrevistas callejeras y contenidos virales que acumulaban millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su estilo espontáneo le permitió conectar con el público joven y colaborar con reconocidas personalidades del entretenimiento y las redes sociales.



La noticia de su presunta muerte ha provocado una ola de mensajes de tristeza entre seguidores y creadores de contenido, quienes recuerdan su carisma y el impacto que tuvo en el mundo digital.

El dolor por la muerte de Lucas Vignale

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Además de la conmoción por Gaspi, el accidente ha puesto de luto a la industria musical argentina. Lucas Vignale, de 29 años, era un destacado productor audiovisual que trabajó en videoclips de artistas como Bizarrap y Nicki Nicole.

Tras conocerse la noticia, ambos músicos utilizaron sus redes sociales para despedir a quien consideraban un amigo y colaborador cercano.

Bizarrap compartió una fotografía junto a Vignale y escribió: “No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”.

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Nicki Nicole también expresó su dolor a través de Instagram, donde publicó un fragmento de uno de los videos dirigidos por Vignale y escribió: “Sin palabras la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo”.