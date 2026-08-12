Temblor hoy en Colombia: réplicas, epicentro y sismo cercano a mí

Colombia continúa registrando actividad sísmica durante este miércoles 12 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos durante las primeras horas del día en diferentes regiones del país, luego del terremoto de 7,4 del pasado lunes.

El movimiento más reciente de los reportados en este seguimiento ocurrió en Los Santos, Santander, donde un sismo de magnitud 3,3 fue registrado a las 4:19 a. m., con una profundidad de 144 kilómetros. El epicentro estuvo localizado a unos 5 kilómetros de Los Santos.

El SGC cuenta con un Visor de Sismos que permite consultar los eventos registrados y sus características, como magnitud, profundidad, ubicación y hora de ocurrencia.

Sismos registrados hoy en Colombia

Estos son los eventos reportados hasta el momento:



Magnitud 3,3 — Los Santos, Santander

Hora: 4:19 a. m. Profundidad: 144 km Ubicación: 5 km de Los Santos, Santander Estado: reporte actualizado del SGC.

Magnitud 2,4 — evento sísmico registrado en Colombia

Hora: 1:53 a. m. Profundidad: información preliminar del boletín. El reporte corresponde a un boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano.

Magnitud 2,1 — El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó

Hora: 1:40 a. m. Profundidad: superficial Municipios cercanos: Calima, Buenaventura y Restrepo, en el Valle del Cauca. Estado: automático Agencia: SGC.

Magnitud 2,5 — El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó

Hora: 1:15 a. m. Profundidad: 78 km Municipios cercanos: Buenaventura, Calima y Restrepo, en el Valle del Cauca. Estado: automático Agencia: SGC.

Magnitud 2,2 — Valledupar, Cesar

Hora: 12:25 a. m. Profundidad: superficial Municipios cercanos: El Copey, Pueblo Bello y Algarrobo. Estado: automático Agencia: SGC.



¿Dónde fue el sismo más reciente?

El movimiento de mayor magnitud registrado en este seguimiento ocurrió en Los Santos, Santander, a las 4:19 a. m., según el boletín actualizado del SGC.

El evento tuvo una magnitud de 3,3 y una profundidad de 144 kilómetros. El municipio de Los Santos es una de las zonas de mayor actividad sísmica del país, por lo que allí se registran con frecuencia movimientos de diferentes magnitudes.

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Sismo cercano a mí: ¿cómo saber si tembló en mi zona?

Para quienes buscan “sismo cercano a mí” o quieren saber si hubo un temblor en su municipio, la referencia oficial es el Servicio Geológico Colombiano. El reporte permite consultar la hora, magnitud, profundidad y ubicación de los eventos sísmicos registrados en el territorio nacional.

La información puede cambiar después de una primera detección, debido a que los primeros reportes son automáticos y posteriormente pueden ser revisados por los especialistas.

Esta noticia se actualizará durante el miércoles 12 de agosto de 2026 con los nuevos sismos que sean reportados por el Servicio Geológico Colombiano.