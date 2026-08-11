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Rescates dan esperanza tras terremoto: Recap Blu, programa del 11 de agosto de 2026

La recapitulación de las noticias más importantes en Colombia y el mundo, con las voces de expertos e informes especiales.

Micrófono y cabina de Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados este 11 de agosto, en Recap Blu:

  • El presidente Abelardo De La Espriella firmó decreto que declara desastre nacional tras el terremoto.
  • Se registran nuevos rescates con vida de personas que estaban atrapadas bajo los escombros en Cali y Pereira.
  • El Gobierno decidió postergar el impuesto de renta en los cinco departamentos afectados por el terremoto.
  • En Bogotá se podrán hacer donaciones en el estadio El Campín y en Vive Claro.
  • Equipos del fútbol colombiano también se unen a iniciativas de recolección de ayudas para llevarlas a las personas afectadas por los terremotos.

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