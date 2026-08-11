Rescates dan esperanza tras terremoto: Recap Blu, programa del 11 de agosto de 2026

Actualizado: 11 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados este 11 de agosto, en Recap Blu:
- El presidente Abelardo De La Espriella firmó decreto que declara desastre nacional tras el terremoto.
- Se registran nuevos rescates con vida de personas que estaban atrapadas bajo los escombros en Cali y Pereira.
- El Gobierno decidió postergar el impuesto de renta en los cinco departamentos afectados por el terremoto.
- En Bogotá se podrán hacer donaciones en el estadio El Campín y en Vive Claro.
- Equipos del fútbol colombiano también se unen a iniciativas de recolección de ayudas para llevarlas a las personas afectadas por los terremotos.