Fuerte terremoto sacudió a Colombia: magnitud 7.4

Un fuerte sismo de magnitud preliminar 7.4 se registró en Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. Según el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07:34 hora local.

El reporte gráfico publicado por la entidad técnica ubica el epicentro del evento sísmico en el occidente del territorio nacional, en una zona limítrofe entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, con afectación percibida en varias regiones del centro y suroccidente del país.

Sismo de 6,7 en Chocó Servicio Geológico Colombiano

Detalles del informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano

De acuerdo con el boletín preliminar oficial del Servicio Geológico Colombiano, la información procesada de manera automática señala los siguientes datos del evento sísmico:



Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local).

10 de agosto de 2026 a las 07:34 (hora local). Magnitud: 7.4 en la escala de Richter.

Ubicación del epicentro: Suroccidente y región del Pacífico colombiano.

La entidad aclaró en su reporte inicial que la información proporcionada en el mapa es automática y preliminar, por lo que aún no ha sido revisada en su totalidad por un sismólogo. Asimismo, el SGC precisó que los datos oficiales definitivos de la localización de los eventos ocurridos en el área sombreada corresponden al procesamiento técnico posterior e información de agencias sismológicas internacionales, sujeto a actualización según avance la revisión.

Reporte de la UNGRD y seguimiento a posibles afectaciones

Tras el movimiento sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activó los protocolos de verificación en las distintas regiones donde se sintió el sismo.

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"Desde la UNGRD mantenemos comunicación con las autoridades territoriales y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (#SNGRD) para verificar posibles afectaciones", informó la entidad técnica a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano indicó que, si bien el boletín preliminar generado por sus sistemas automáticos calculó inicialmente una magnitud de 6,7 en la franja pacífica, la revisión detallada fijó la magnitud del evento en 7.4 con una profundidad de 79 kilómetros en jurisdicción del Chocó.

Percepción del sismo en el territorio nacional

Debido a la magnitud de 7.4 y la profundidad de 79 kilómetros, el sismo se percibió con fuerza en varios departamentos del occidente, centro y suroccidente de Colombia. Pobladores de ciudades principales como Cali, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Bogotá reportaron haber sentido la sacudida.

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Sensación del sismo en el territorio nacional

Por la magnitud del evento, las ondas sísmicas alcanzaron a percibirse en principales centros urbanos del país, entre los que se destacan ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá. Habitantes de diversas zonas residenciales e institucionales reportaron la evacuación preventiva de edificaciones tras la sacudida inicial.

Hasta el momento de emisión de este reporte, las autoridades locales de gestión del riesgo y los cuerpos de bomberos municipales adelantan el monitoreo en los departamentos más cercanos al epicentro para evaluar posibles afectaciones en infraestructuras físicas o líneas de servicios públicos.