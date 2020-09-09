En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Deportes

Deportes

  • Golazo de Luis Díaz hoy 7 de agosto 2026
    Fútbol

    Video: Luis Díaz anota un golazo 'picabarra' en la victoria del Bayern sobre Aston Villa

  • Diego Armando Maradona.jpg
    Deportes

    Enfermero acusado por la muerte de Maradona revela nuevos detalles y asegura que pidió diuréticos

    Rodri.jpg
    Fútbol

    Rodri rompe acuerdo con Real Madrid y le da el "sí" al FC Barcelona a último momento

    Patricia Duque
    Deportes

    La recomendación que hace la mindeporte saliente al próximo Gobierno: "No se debe fusionar"

Publicidad

Lo más visto

Caribe

Uniatlántico: Procuraduría pide salida inmediata del rector Rafael Castillo

BLA BLA BLU

Bla Bla Blu, programa completo del 5 de agosto de 2026

Nación

Caracol TV y Blu Radio reciben informe de Catalina Botero para entornos laborales seguros

Exclusivo
Nación

Helios, la IA con la que MinDefensa quiere eliminar la corrupción en contratos militares

Fútbol

Infantino sigue bajo presión de la UEFA y la Conmebol pese a disculpas

  • Deportivo Pereira.jpg

    Deportivo Pereira pierde el reconocimiento deportivo, ¿qué pasará con su próximo partido?

  • Gianni Infantino en la IFAB

    FIFA niega ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos entre críticas por opacidad

    Hinchas colombianos en el Mundial

    La salud fue el principal imprevisto para los colombianos que viajaron al Mundial

    Mojica sale a defenderse por críticas en redes: "Sería incapaz de responder así"

    Dura respuesta de Atlético Nacional a críticas de algunos periodistas: "No le aportan al fútbol"

Publicidad

Juan Manuel Rengifo (1).jpg
Fútbol Colombiano

La condición que le puso Atlético Nacional a Rengifo para poder ser vendido

Futbolista murió en pleno partido al ser impactado por un rayo
Fútbol

Futbolista murió en pleno partido al ser impactado por un rayo: varios heridos

Gianni Infantino
Fútbol

FIFA admite errores en su propuesta de privatizar el Mundial y no tolerará más ataques

Fútbol referencia.
Fútbol Colombiano

La estadística internacional que deja mal parada a la liga colombiana

Javier Hernández - Nelson Deossa

Así reaccionó Javier Hernández Bonnet al golazo de Nelson Deossa: "Dios mío"

Pensión de futbolistas colombianos

¿Y sus derechos? Más de 1.000 exfutbolistas pelean por su pensión en Colombia

Eder Chaux, arquero del Deportivo Independiente Medellín

Chaux tiene claro cómo volver a "enamorar" a la hinchada del Medellín

Gianni Infantino

¿Marruecos será la sede de la final del Mundial 2030? Esto respondió Infantino

neymar-gol-santos.jpg

Escándalo de Neymar en la Copa de Brasil: presidente de Remo lo llama “vagabundo”

Leonardo Castro, delantero de Millonarios

Revolcón en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras triunfo de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad