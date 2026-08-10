Impresionantes videos de terremoto de 7.4 en Colombia: preocupante situación en varias zonas

Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor se sintió a las 07:34 de la mañana y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
El terremoto se sintió en territorio nacional, generando pánico y preocupación entre los colombianos. Estas son las imágenes que deja el momento.
Está temblando durísimo en el norte de Bogotá pic.twitter.com/emskadogTA— Hernando Zabaleta Echeverry (@HRZabaleta) August 10, 2026
Fuerte temblor en itagui Medellín #temblor pic.twitter.com/Id1Q8jmoBm— Jacob (@JacoEraso18) August 10, 2026
Publicidad
Muy fuerte el temblor en Medellín.#LaAlpujarra#Temblor pic.twitter.com/vEJWxMeICp— César Augusto Duque (@Cesdubu) August 10, 2026
6.7 el #Temblor , así se vivió en Bogotá pic.twitter.com/YDVFuOCCWD— Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) August 10, 2026
Publicidad