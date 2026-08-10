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Impresionantes videos de terremoto de 7.4 en Colombia: preocupante situación en varias zonas

El terremoto se sintió en territorio nacional, generando pánico y preocupación entre los colombianos. Estas son las imágenes que deja el momento.

Sismo-Colombia.jpg
Sismo en Colombia
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un temblor de magnitud 7.4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se sintió a las 07:34 de la mañana y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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