"No tuvo interlocución con Colombia": alcalde de Cali sobre Gobierno Petro

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó fuertes críticas al presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que espera una nueva etapa de cooperación con la administración que inicia funciones, bajo el mandato de Abelardo De La Espriella. El mandatario afirmó que el Gobierno saliente no mantuvo comunicación con las regiones y dejó rezagado al suroccidente del país.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio, Éder aseguró que la llegada del nuevo presidente representa una oportunidad para retomar proyectos que, según él, no avanzaron durante el Gobierno saliente.

"Estamos listos para trabajar con el presidente y sacar adelante los proyectos que el presidente Petro no quiso. Mañana mismo empezamos. Petro no tuvo interlocución con Colombia; era desinterés, desconocimiento o falta de ganas", afirmó el alcalde.

El mandatario sostuvo que el nuevo Gobierno ha mostrado disposición para trabajar con las regiones. En ese sentido, dijo esperar que se impulse una agenda enfocada en recuperar la seguridad, descentralizar el país y fortalecer la inversión social.



"Esperamos del Gobierno nacional seriedad y voluntad de trabajo. El presidente viene con muchas ganas de trabajar para recuperar la seguridad y descentralizar el país. Colombia es muy centralista", manifestó Éder.

El alcalde aseguró que la posesión presidencial en Cali marca un hecho histórico, al ser la primera vez que un jefe de Estado asume el cargo desde la capital del Valle del Cauca. A su juicio, el evento envía un mensaje de mayor protagonismo para las regiones.

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"Esto es un día histórico, nunca un presidente se había posesionado en nuestra ciudad. Que se sienta que Cali es la representación de Colombia", expresó el mandatario.

Éder también afirmó que la ciudad ya recibe delegaciones internacionales y que el evento permitirá fortalecer la agenda internacional de la capital vallecaucana. Según explicó, el Distrito ha preparado encuentros con representantes de la mayoría de los países invitados.

"Aquí nosotros ya empezamos a recibir delegaciones internacionales. Estamos aprovechando para avanzar en nuestra agenda subnacional, para internacionalizar a Cali de nuevo", indicó.

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Transporte público en Cali gratuito este 7 de agosto

Sobre la jornada de posesión, el alcalde confirmó que habrá día sin carro y anunció que el sistema de transporte masivo MIO operará gratuitamente durante todo el día. Además, invitó a los ciudadanos a utilizar la bicicleta y disfrutar de la ciudad.

En materia de seguridad, reiteró que las autoridades garantizarán el orden público y advirtió que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia, vandalismo o bloqueos. "Los colombianos tenemos la bendición de vivir en una democracia, con transferencia pacífica del poder", señaló.

Dilian Francisca Toro: "El presidente Petro no tuvo interés en apoyar al Valle"

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó la relación que mantuvo el presidente saliente Gustavo Petro con el departamento. Según afirmó, durante su Gobierno no existió un diálogo efectivo ni respaldo para proyectos estratégicos de la región.

"Petro no tuvo interés en ayudar o apoyar al Valle del Cauca en ninguno de sus programas o proyectos. No hubo diálogo. Esa es la impresión que todos nos llevamos", aseguró la mandataria.

Toro puso como ejemplo el proyecto del acueducto de Buenaventura, para el que incluso ofreció cofinanciación desde la Gobernación. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa nunca recibió el impulso necesario por parte del Gobierno saliente.

Finalmente, la gobernadora afirmó que la posesión presidencial en Cali debe convertirse en un punto de partida para que el Estado priorice al Valle del Cauca y al suroccidente del país. "El mensaje con la posesión no es solo descentralizar, sino priorizar a esta región tan olvidada", concluyó.