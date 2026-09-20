El golazo de chilena de Miguel Borja en clásico mexicano: lo llaman ‘héroe’ y piden Puskás

Miguel Borja necesitó apenas cinco minutos para cambiar el rumbo del Clásico Nacional entre América y Chivas después de que el delantero colombiano ingresó al minuto 66 y apareció con una espectacular chilena que puso a las Águilas nuevamente en partido.

El atacante recibió un centro de Brian Rodríguez y resolvió la jugada con un remate acrobático que terminó en el fondo de la portería defendida por Tala Rangel. El gol significó el 1-2 y desató la celebración en el Estadio Banorte.

Video gol de chilena Miguel Borja

Vean nada más EL ÉPICO GOLAZAZO DE CHILENA de Miguel Borja en su primer Clásico Nacional en México.



Vean nada más la obra de arte que firmó ante Chivas.



Que le den el Puskás al colombiano, por favor.



🇲🇽🤝🇨🇴 pic.twitter.com/Gxl5SmMbIb — Invictos (@InvictosSomos) September 20, 2026

La definición de Borja la están calificando desde México como el gol más bonito en la liga, lo han comparado con el mítico Hugo Sánchez y ha generado elogios de los aficionados, que incluso comenzaron a pedir que el tanto sea tenido en cuenta para el Premio Puskás de la FIFA.



¿Cómo fue el gol de chilena de Miguel Borja?

América estaba abajo en el marcador cuando Borja recibió la oportunidad de ingresar al terreno de juego. Guillermo Almada decidió enviarlo a la cancha en el minuto 66 y el colombiano respondió prácticamente de inmediato.

Cinco minutos después, Brian Rodríguez levantó un centro al área y Borja encontró el espacio para intentar una chilena. El delantero se elevó y conectó el balón de manera precisa para vencer a Rangel y reducir la diferencia.

Publicidad

La anotación recordó a los aficionados las espectaculares definiciones de chilena que marcaron la carrera del mexicano Hugo Sánchez, uno de los grandes referentes históricos del fútbol de ese país.

El tanto también cambió la dinámica del Clásico Nacional, que hasta ese momento parecía encaminado a una victoria de Chivas.

Esta toma del épico golazo de chilena de Miguel Borja es ARTE.



El gol del año en la Liga MX.



Y sí o sí lo tienen que nominar al Premio Puskás.



🇨🇴🎯🇲🇽 pic.twitter.com/5nLW8eThuL — Invictos (@InvictosSomos) September 20, 2026

Doblete de Borja para cambiar el partido

Borja no se conformó con su primera anotación. Apenas tres minutos después de su chilena, el colombiano volvió a aparecer dentro del área. Al minuto 74, recibió un pase de Henry Martín y marcó nuevamente para establecer el 2-2 definitivo.

Publicidad

De esta manera, el delantero terminó siendo protagonista de la reacción del América después de ingresar desde el banco de suplentes.

El resultado obligó a Chivas a dejar escapar una ventaja de dos goles, mientras que América consiguió rescatar un empate después de una primera mitad en la que su rival había tenido el control del encuentro.

El segundo gol de Borja, el del empate… con la linaje cam! pic.twitter.com/tU8Rd4H9S0 — Linaje Águila ® (@linajeaguila) September 20, 2026

¿Cuántos goles lleva Miguel Borja con América?

Con sus dos anotaciones frente a Chivas, Borja llegó a tres goles en apenas dos partidos con el América, de acuerdo con el registro entregado tras el encuentro.

Su actuación en el Clásico Nacional también aumentó los pedidos de los aficionados para que el colombiano tenga un lugar en la alineación titular del equipo dirigido por Guillermo Almada.

América terminó el partido con 17 puntos y se mantiene en la tercera posición del campeonato, a dos unidades del líder Toluca.