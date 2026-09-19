Liga BetPlay 2026-II: Deportivo Cali vs. Cúcuta EN VIVO HOY, online y gratis por la fecha 11

El Deportivo Cali recibe en Palmaseca al Cúcuta Deportivo por la fecha 11 de la Liga. Los dirigidos por Rafael Dudamel vienen con aire en la camiseta luego del valioso triunfo en el Palogrande de Manizales ante el Once Caldas por 2 a 1.

Los azucareros se tomaron un respiro en liga con este importante triunfo ante el blanco blanco, que le permite respirar con tranquilidad al estratega venezolano, que venía en la cuerda floja por cuenta de los malos resultados que acarrea el elenco vallecaucano, que lucha por meterse en la fiesta de los ocho.

Por su parte, el Cúcuta Deportivo necesita una victoria con urgencia para escaparle a los últimos puestos del descenso. Los de la frontera, que vienen de tres fechas sin conocer la victoria tras las derrotas con el Tolima de visitante, el empate 2 a 2 en el General Santander ante Deportivo Pasto, en un partido en el que se le escaparon los tres puntos sobre el final, y la derrota en la última fecha de local ante Millonarios por 2 a 1, tienen al doblemente glorioso en aprietos en la lucha por no descender.

Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 6:10 de la tarde de este 19 de septiembre de 2026 comenzará a rodar la pelota en Palmaseca.

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Posibles alineaciones Deportivo Cali vs. Cúcuta Deportivo:

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez; Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, Gustavo Cuellar, Edwin Velasco; Johan Martinez, Steven Rodríguez y Eduard Bello.

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Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonia, Jhon Alexander Quiñones, Brayan Montaño, Kevin Tamayo; Leider Berdugo, Carlos Rentería, Juan Ceballos; Marlon Carabali; Gustavo Torres y Breyner Rodríguez.