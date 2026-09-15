En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Papá Pitufo Ecopetrol
Presupuesto 2027
Ricardo Valencia
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / USO pone peros a eventual venta de activos de Ecopetrol: “ISA es un patrimonio de la Nación”

USO pone peros a eventual venta de activos de Ecopetrol: “ISA es un patrimonio de la Nación”

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la organización gremial, Martín Ravelo, manifestó la preocupación del sindicato ante cualquier posible proceso de enajenación de bienes públicos.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, fijó su postura frente a las propuestas de diversos analistas económicos que sugieren la venta de activos o filiales del grupo petrolero, en particular de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), con el objetivo de aliviar el déficit de las finanzas públicas y prepagar deuda estatal.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la organización gremial, Martín Ravelo, manifestó la preocupación del sindicato ante cualquier posible proceso de enajenación de bienes públicos.

Últimas noticias

Lotería de Cundinamarca.jpg
Resultados de las loterías

Lotería de Cundinamarca, resultado ganador y secos lunes 14 de septiembre de 2026

Presupuesto nacional
Economía

Las dudas que deja la aprobación del presupuesto para el 2027, según exministro y representante

Inquietud por la enajenación de activos y la situación de ISA

Durante un encuentro institucional con el presidente de la República, Abelardo De La Esprella, la representación sindical expresó de forma directa su rechazo a salir de las propiedades operativas de la compañía. Ravelo afirmó que en dicho diálogo le expusieron al mandatario "nuestra premisa de que no se vendiera ni se enajenara ningún activo estratégico de Ecopetrol, especialmente lo que concierne a su negocio original".

Al ser indagado sobre la alternativa de vender a ISA —planteada recientemente por expertos del sector financiero—, el dirigente sindical enfatizó que, aunque difiere de la rama de hidrocarburos, constituye un bien público clave. "Si bien ISA no pertenece a los activos estratégicos del Oil & Gas, es un patrimonio de la nación y eso es un tema que desde el sindicato, desde el seno de los trabajadores tenemos que analizar", sostuvo. Asimismo, hizo un llamado a evaluar las razones y el destino de dichos recursos: "¿Para qué van a ser esos recursos? ¿En qué se van a invertir? Es decir, aunque no sea un activo estratégico de Oil & Gas, a nosotros nos preocupa mucho porque es patrimonio público de la nación".

Hoja de ruta para la junta directiva y defensa de la soberanía energética

El pronunciamiento del líder gremial se dio en el contexto de la Asamblea de Accionistas citada para ratificar a los miembros de la junta directiva postulados por el Gobierno nacional. Ravelo indicó que respetan la conformación propuesta, pero subrayó que la prioridad de los trabajadores es que la administración fortalezca la exploración y producción tradicional de petróleo y gas, aplique tecnologías de recobro mejorado en campos maduros y firme nuevos contratos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ravelo justificó estas demandas señalando la dependencia de importaciones energéticas que registra el país. Según detalló, en la actualidad Colombia importa "más del 30% de gas de consumo esencial" y "más del 40% de la gasolina que consumimos los colombianos", mientras que la refinería de Barrancabermeja requiere importar "más del 5% de crudo boliviano para las dietas de carga" ante la falta de crudo liviano. "Eso atenta directamente contra la soberanía y la seguridad energética del país. Y eso tiene que superarse", aseveró.

Publicidad

En esa línea, la USO defendió la realización de pilotos de yacimientos no convencionales (fracking) en Puerto Wilches (Santander) para determinar con base científica su viabilidad ambiental y social, aprovechando el aprendizaje técnico de Ecopetrol en la cuenca del Permian.

Igualmente, sobre el nombramiento del nuevo presidente de la petrolera, para el cual el Gobierno presentó como fuerte candidato a Joaquín Gutiérrez, Ravelo indicó que el elegido debe ser "una persona idónea, una persona que implemente políticas de fortalecimiento, especialmente del negocio tradicional de nuestra empresa".

Rechazo a escándalos de corrupción y respaldo sindical

Frente a los recientes señalamientos periodísticos por presunta corrupción que involucran al expresidente de la compañía Juan Carlos Hurtado, Rabelo expresó el malestar del cuerpo laboral. "Para los trabajadores es gravísimo que Ecopetrol esté permanentemente en los reflectores de los medios de comunicación y del país por escándalos, cuando Ecopetrol es una empresa maravillosa, es el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos", manifestó.

Publicidad

Por ello, instó a que las auditorías de la junta directiva arrojen resultados claros y que las autoridades "establezcan si hay responsabilidades objetivas y que las personas que tengan que pagar por esos actos, pues que paguen".

Escuche aquí la entrevista:

Relacionados

Ecopetrol

USO

Petróleo

Agencia Nacional de Hidrocarburos

Publicidad

Publicidad

Publicidad