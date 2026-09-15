USO pone peros a eventual venta de activos de Ecopetrol: “ISA es un patrimonio de la Nación”

La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, fijó su postura frente a las propuestas de diversos analistas económicos que sugieren la venta de activos o filiales del grupo petrolero, en particular de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), con el objetivo de aliviar el déficit de las finanzas públicas y prepagar deuda estatal.

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la organización gremial, Martín Ravelo, manifestó la preocupación del sindicato ante cualquier posible proceso de enajenación de bienes públicos.

Inquietud por la enajenación de activos y la situación de ISA

Durante un encuentro institucional con el presidente de la República, Abelardo De La Esprella, la representación sindical expresó de forma directa su rechazo a salir de las propiedades operativas de la compañía. Ravelo afirmó que en dicho diálogo le expusieron al mandatario "nuestra premisa de que no se vendiera ni se enajenara ningún activo estratégico de Ecopetrol, especialmente lo que concierne a su negocio original".

Al ser indagado sobre la alternativa de vender a ISA —planteada recientemente por expertos del sector financiero—, el dirigente sindical enfatizó que, aunque difiere de la rama de hidrocarburos, constituye un bien público clave. "Si bien ISA no pertenece a los activos estratégicos del Oil & Gas, es un patrimonio de la nación y eso es un tema que desde el sindicato, desde el seno de los trabajadores tenemos que analizar", sostuvo. Asimismo, hizo un llamado a evaluar las razones y el destino de dichos recursos: "¿Para qué van a ser esos recursos? ¿En qué se van a invertir? Es decir, aunque no sea un activo estratégico de Oil & Gas, a nosotros nos preocupa mucho porque es patrimonio público de la nación".



Hoja de ruta para la junta directiva y defensa de la soberanía energética

El pronunciamiento del líder gremial se dio en el contexto de la Asamblea de Accionistas citada para ratificar a los miembros de la junta directiva postulados por el Gobierno nacional. Ravelo indicó que respetan la conformación propuesta, pero subrayó que la prioridad de los trabajadores es que la administración fortalezca la exploración y producción tradicional de petróleo y gas, aplique tecnologías de recobro mejorado en campos maduros y firme nuevos contratos.

Ravelo justificó estas demandas señalando la dependencia de importaciones energéticas que registra el país. Según detalló, en la actualidad Colombia importa "más del 30% de gas de consumo esencial" y "más del 40% de la gasolina que consumimos los colombianos", mientras que la refinería de Barrancabermeja requiere importar "más del 5% de crudo boliviano para las dietas de carga" ante la falta de crudo liviano. "Eso atenta directamente contra la soberanía y la seguridad energética del país. Y eso tiene que superarse", aseveró.

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En esa línea, la USO defendió la realización de pilotos de yacimientos no convencionales (fracking) en Puerto Wilches (Santander) para determinar con base científica su viabilidad ambiental y social, aprovechando el aprendizaje técnico de Ecopetrol en la cuenca del Permian.

Igualmente, sobre el nombramiento del nuevo presidente de la petrolera, para el cual el Gobierno presentó como fuerte candidato a Joaquín Gutiérrez, Ravelo indicó que el elegido debe ser "una persona idónea, una persona que implemente políticas de fortalecimiento, especialmente del negocio tradicional de nuestra empresa".

Rechazo a escándalos de corrupción y respaldo sindical

Frente a los recientes señalamientos periodísticos por presunta corrupción que involucran al expresidente de la compañía Juan Carlos Hurtado, Rabelo expresó el malestar del cuerpo laboral. "Para los trabajadores es gravísimo que Ecopetrol esté permanentemente en los reflectores de los medios de comunicación y del país por escándalos, cuando Ecopetrol es una empresa maravillosa, es el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos", manifestó.

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Por ello, instó a que las auditorías de la junta directiva arrojen resultados claros y que las autoridades "establezcan si hay responsabilidades objetivas y que las personas que tengan que pagar por esos actos, pues que paguen".

Escuche aquí la entrevista: