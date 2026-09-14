Mauricio Cárdenas propone vender ISA para enfrentar la crisis fiscal que dejó Petro

En medio del debate por el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas planteó una propuesta económica para enfrentar la difícil situación de las finanzas públicas. A juicio del exfuncionario, el país requiere tanto sincerar el gasto estatal como acudir a la venta de activos clave para sanear el endeudamiento.

Un presupuesto «XXL» y la responsabilidad del gobierno anterior

Cárdenas cuestionó la aprobación en el Congreso de un monto presupuestal de 635 billones de pesos, al cual calificó como un presupuesto "XXL" por ser "exageradamente grande". Según advirtió, fijar ese techo generaría un déficit fiscal considerable, provocaría un aumento de la deuda pública y de las tasas de interés, e impulsaría un masivo ingreso de dólares perjudicial para el tipo de cambio.

Al analizar las causas de este panorama fiscal, Cárdenas fue enfático en señalar a la administración previa. "El juicio de responsabilidades tiene que apuntar hacia el gobierno de Petro. O sea, no hay la más mínima duda. El manejo fiscal del gobierno de Petro fue realmente un desastre porque no tuvieron en consideración ningún criterio de responsabilidad, de sostenibilidad, nada de esas cosas que son importantes para los economistas, sino decir aquí es a gastar, gastar, gastar y dejar líos y que el próximo lo resuelva". En su concepto, la crisis actual "no es un problema del gobierno de Abelardo De La Espriella, es un problema de heredados".

Dinero colombiano, peso colombiano Foto: Blu Radio

La exigencia de recortar el gasto y evitar la dilatación

El exministro señaló que medidas como la congelación de salarios públicos, el ajuste al precio del ACPM, la supresión de cargos administrativos y la eliminación de fondos como Fonsecon son decisiones impopulares pero necesarias. Asimismo, explicó que aprobar un presupuesto abultado terminará derivando en una jugada de "tres por uno" que obligará a tramitar una ley de financiamiento (reforma tributaria) y un aumento en el cupo de endeudamiento.



Venta de ISA: recursos para prepagar la deuda pública

Ante la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, Cárdenas propuso que Ecopetrol venda su participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). "Hay que devolver a ISA a su estado original, que sea una compañía independiente con buen gobierno corporativo... ¿Qué debe hacer Ecopetrol? Venderla. Venderla a quién, a los fondos de pensiones que representan a todos los colombianos y volver a ofrecer acciones en el mercado".

De ejecutarse la transacción, Ecopetrol obtendría una importante liquidez. "Ecopetrol entonces va a recibir una caja grande, billones de pesos... Y con eso debería pagar un dividendo extraordinario que le entra una parte al gobierno, le ayuda a resolver problemas fiscales al gobierno nacional". Teniendo en cuenta que el valor en bolsa de ISA asciende a 33,76 billones de pesos, la venta de la participación accionaria de Ecopetrol (superior al 51%) aportaría entre 15 y 17 billones de pesos.

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Frente al riesgo de destinar estos recursos a financiar gasto corriente, Cárdenas remarcó: "esto tiene que irse a una de dos cosas, o a reducir la deuda de Ecopetrol o a reducir la deuda de la nación, o sea, directo directo a prepagar deuda, a bajar un poco esa deuda pública". Concluyó además que Ecopetrol debe concentrar sus esfuerzos en las áreas de petróleo y gas, dejando la gestión eléctrica a expertos e inversión privada independiente.

Escuche aquí la entrevista: