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Blu Radio  / Nación  / De La Espriella anunció un nuevo protocolo frente a manifestaciones violentas en las universidades

De La Espriella anunció un nuevo protocolo frente a manifestaciones violentas en las universidades

El mandatario advirtió que la Policía podrá ingresar a las universidades públicas si hay hechos de vandalismo y terrorismo.

Manifestaciones en la Universidad Nacional.
Manifestaciones en la Universidad Nacional.
Foto: imagen de archivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Este domingo 12 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de una alocución presidencial, dio a conocer al país varios puntos. Entre ellos, que el gobierno anterior comprometió 10 billones de pesos en una semana y reiteró que recibió “unas finanzas públicas en un estado lamentable”.

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Otro punto que llamó la atención fue el nuevo protocolo de actuación frente a las manifestaciones violentas en las universidades.

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El mandatario indicó que la autonomía universitaria no los convierte en territorio fuera del marco de actuación de las autoridades. Explicó que en el nuevo protocolo la Policía Nacional será la primera autoridad para atender las situaciones de violencia y actuará “cuando se preparen actos vandálicos y terroristas”.

"La autonomía universitaria no es patente de impunidad y voy por ustedes", advirtió el presidente a quienes cometen actos vandálicos dentro de las universidades.

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En desarrollo...

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